Blackview 12 Pro è un affare: doppio sconto, cover e tastiera in regalo su Amazon!

Il nuovo tablet di Blackview arriva su Amazon in super offerta: si tratta di una soluzione 4G caratterizzata da uno schermo ampio, tanta RAM e GPS. Insomma, se siete in cerca di un terminale dal prezzo conveniente e dotato di buone specifiche date un'occhiata a Blackview 12 Pro, in promozione su Amazon con l'immancabile (e sempre gradita) spedizione Prime!

Blackview 12 Pro debutta su Amazon a prezzo top con un doppio sconto e accessori gratis

Il nuovo arrivato del brand cinese è dotato di un look accattivante, con un corpo metallico sottile (7,4 mm di spessore) e leggero, caratterizzato da una back cover con finitura matte. Il display di Blackview Tab 12 Pro è una soluzione IPS In-Cell da 10,1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), rapporto in 16:10 e bordi cottili.

Grazie alla certificazione Widevine L1 (da non dare mai per scontata) è possibile sfruttare le piattaforme di streaming video – come Netflix, Disney+, YouTube – in alta definizione.

Il cuore del tablet è il chipset Unisoc Tiger T606, supportato da 8 GB di RAM (espandibile di altri 6 GB tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere esteso fino ad 1 TB tramite micro SD. Il tutto è alimentato da una batteria capiente, da 6.580 mAh, mentre lato fotocamere abbiamo un sensore principale da 13 MP ed un modulo da 5 MP per le videochiamate.

Il resto delle caratteristiche comprende il GPS integrato, speaker stereo, Android 12 (sotto forma di Doke OS_P 3.0), il supporto Dual SIM 4G, un ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie.

Ma come fare per risparmiare sull'acquisto del nuovo tablet 4G? Blackview Tab 12 Pro debutta su Amazon in sconto con coupon del valore di 30€: basta accedere alla pagina del prodotto, cliccare su “Applica Coupon” e il prezzo scenderà a 159,9€. Il dispositivo include in regalo una cover protettiva e la pellicola per lo schermo.

Ora è possibile scegliere tra un ulteriore sconto del 5% sul prezzo del tablet oppure una tastiera Bluetooth gratis. In base a ciò che preferite è necessario inserire uno dei seguenti codici sconto al momento del check-out:

IT12PROGY602 – inserite nel carrello la tastiera Bluetooth di Blackview ed utilizzate il codice per far scendere il prezzo totale a 159,9€ (quindi l'accessorio è gratis);

– inserite nel carrello la tastiera Bluetooth di Blackview ed utilizzate il codice per far scendere il prezzo totale a 159,9€ (quindi l'accessorio è gratis); IT12PROGY603 – utilizzate questo coupon con il solo tablet nel carrello per ricevere uno sconto del 5% (il prezzo scenderà a 150,4€).

