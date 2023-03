Samsung Galaxy S23 Series: 10% di sconto sull’intera gamma e accessori a metà prezzo!

Arriva una nuova occasione imperdibile dedicata ai top di gamma della Samsung Galaxy S23 Series: tre smartphone elegantissimi e potenti, perfetti per ogni esigenza. Per il mese di marzo è disponibile un nuovo codice sconto che ti permette di ricevere uno sconto del 10% su tutti i modelli della famiglia. Inoltre sono attivi anche altri coupon che ti fanno risparmiare sul meglio della tecnologia mobile targata Samsung.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra tornano in sconto con questo nuovo Coupon (e sono in buona compagnia)

La nuova serie di flagship Samsung risponde a tutte le esigenze degli utenti, che si tratti di appassionati tech o alle prime armi. Chi cerca un Camera Phone troverà pane per i suoi denti grazie ad un comparto fotografico stellare ed una cura elevatissima per la parte software.

Chi punta all'eleganza non potrà che rimanere affascinato dallo stile minimale dei tre top di gamma. Ovviamente parliamo di un trittico di smartphone potenti, in grado di offrire la massima fluidità sia nelle attività quotidiane che nel gaming.

E ora è il momento perfetto per passare alla Samsung Galaxy S23 Series grazie al nuovo codice sconto EXCLUSIVES23, da utilizzare su Samsung.it. Riscattando il coupon riceverai il 10% di sconto su tutti i modelli della gamma. Ad esempio Galaxy S23 nella versione da 128 GB di storage viene proposto a soli 881,10€ sfruttando il codice. Se punti al massimo, il modello di punta Samsung Galaxy S23 Ultra da 8/256 GB scende a 1331.1€.

Di seguito trovi i link alle pagine dedicate al trittico di smartphone, insieme al coupon da utilizzare per ricevere lo sconto del 10%. Inoltre è possibile beneficiare di uno sconto del 50% sugli accessori (acquistati insieme ad uno dei top di gamma della serie Galaxy S23). Solo su Samsung Shop Online acquisti ora e paghi la prima rata a giungo 2023 in comode rate a Tasso Zero e la spedizione è gratuita!* Per concludere, segnaliamo che Galaxy S23 Ultra da 512 GB nella colorazione Lime (dedicata allo store ufficiale) è subito disponibile alla spedizione, senza alcuna attesa.

Le occasioni dello store ufficiale Samsung continuano con altri tre codici sconti esclusivi che ti permettono di avere un 20% di sconto*:

FOLDABLEEXCLUSIVE – per i dispositivi pieghevoli come Z Fold 4 e Z Flip 4 ;

– per i dispositivi pieghevoli come e ; TABS8EXCLUSIVE – per i tablet della gamma Tab S8 ;

– per i tablet della gamma ; WATCH5EXCLUSIVE – per gli indossabili della famiglia Watch 5.

