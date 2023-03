PayPal dice addio alle password: la nuova autenticazione arriva su Android

Un futuro senza password è possibile e lo sa bene PayPal che sta già lavorando da tempo all'implementazione di sistemi di autenticazione alternativa. In queste ore, il colosso dei pagamenti online ha lanciato anche su Android il supporto per le passkey: un metodo di sicurezza che non prevede l'inserimento di una password da parte dell'utente.

Le passkey di PayPal arrivano su Android: si parte dagli Stati Uniti

La passkey è un nuovo metodo di autenticazione supportato da Apple, Google, Microsoft, FIDO Alliance e tantissimi altre aziende tech che prevedono un futuro senza password inserite dall'utente finale. Le passkey sono basate sugli standard di sicurezza e autenticazione di FIDO e solitamente sono compatibili cross-platform. Purtroppo, in questo caso, è richiesto che il sito web o l'app supporti la nuova tecnologia perché possa essere utilizzata.

PayPal, proprio per questo, si sta portando avanti con i lavori introducendo il supporto a questa nuova tecnologia password-free anche su Android. A poter usare le passkey per accedere a PayPal saranno prima gli utenti statunitensi, a cui sarà affidato il compito di testare semplicità ed affidabilità del servizio.

Per utilizzare una passkey è richiesta comunque un'autenticazione biometrica o quantomeno il PIN di sicurezza che viene utilizzato dallo smartphone: in buona sostanza non cambierà nulla da quanto già avviene con le password salvate, ma non ci sarà più bisogno di ricordare i dati di accesso dato che le passkey verranno generate e sincronizzate in automatico.

