Recensione Sonos Era 300: SPAZIALE, in tutti i sensi

Devo ammettere una cosa: quando ho partecipato all'anteprima dei nuovi Sonos Era 300 e Sonos Era 100, la prima cosa che ho pensato è stata “voglio due era 300 da sostituire ai Sonos One nel mio home theatre con Arc e Sub”. È stato un pensiero quasi naturale, anche perché con la sua architettura interna e con il supporto all'audio spaziale, sono subito stato convinto che potesse essere un grande salto generazionale non solo per il brand, ma proprio per l'audio domestico.

Sonos Era 300 è il primo altoparlante (non soundbar) dell'azienda a supportare Dolby Atmos e ad essere dotato di altoparlanti superiori e laterali per creare l'audio spaziale, una tecnologia che è entrata in auge grazie ad Apple, ma sulla quale Sonos è a lavoro da circa tre anni.

Ma non è solo questo. Con Era 300 Sonos ha posto rimedio ad alcune delle limitazioni che caratterizzavano tutti i suoi modelli, come l'assenza del Bluetooth, di un ingresso analogico e la limitazione del True Play per i dispositivi Android.

Tutte funzionalità integrate nella nuova lineup di smart speaker, ma il punto è un altro: come si sente Sonos Era 300?

Recensione Sonos Era 300: pro, contro e qualità audio

Design e materiali

Il design di Sonos Era 300 è nato da dozzine di prototipi iniziali, tra i quali ne sono stati scelti tre, tutti molto diversi tra loro. Il vincitore è stato quello che è stato definito “a clessidra”, che si è dimostrato piuttosto divisivo sui social ma che, lasciatemelo dire, visto dal vivo è molto più bello di quel che sembra nelle varie immagini di marketing.

Sonos Era 300 è un diffusore grande, pesante, massiccio. Con dimensioni pari a 160 x 260 x 185 mm ed un peso di circa 4.5 Kg, è un prodotto che ha bisogno di spazio per essere posizionato, soprattutto perché per sfruttare al meglio il Dolby Atmos, è necessario che abbia un raggio di 20 cm liberi attorno a sé. Nonostante le dimensioni però, si adatta perfettamente all'arredamento e così come tutti i prodotti del brand, ha un aspetto che non attira molto l'attenzione su di sé.

Insomma, cambia profondamente rispetto a qualsiasi altro prodotto di Sonos, ed introduce diverse novità anche per il controllo e le connessioni. Il brand, ad esempio, ha totalmente rivoluzionato il sistema di gestione del volume che ora non avviene solo tramite tocchi, ma che può essere regolato anche attraverso uno swipe da fare su una superficia incava. È una soluzione vincente, molto più semplice da gestire qualora si posizionasse lo smart speaker in zone alte in cui non si ha accesso visivo agli indicatori, e che troviamo anche nel più piccolo della famiglia, il Sonos Era 100.

Anche posteriormente ci sono tante novità. Il cavo di alimentazione è posizionato al centro della zona posteriore dello speaker (devo ammettere però che l'avrei preferito più in basso), superiormente c'è uno switch fisico per la disattivazione dei microfoni oltre che il tasto per il pairing del Bluetooth, ed è stata integrata anche una porta USB-C, nata con uno scopo ben preciso: con un adattatore da acquistare separatamente, tramite questa porta si potrà aggiungere un ingresso analogico a Sonos Era 300. È un'ottima notizia soprattutto per chi ad esempio ha voglia di ascoltare i suoi vinili con gli speaker Sonos, che però ha un prezzo: per un adattatore USB-C/jack da 3.5mm, ci vorranno 25 euro.

Processo di configurazione

Al primo utilizzo, non basterà collegare Sonos Era 300 all'alimentazione per poterlo utilizzare. Perché così come in tutti i prodotti del brand, anche la gestione del nuovo smart speaker avviene tramite l'applicazione Sonos S2, con la quale sarà possibile non solo attivare il diffusore, ma anche gestirne tutte le funzionalità, ottimizzarne la resa audio con il True Play ed associare un assistente digitale.

Ma attenzione: Sonos Era 300 ed Era 100 perdono il supporto all'Assistente Google. Eh già, purtroppo a seguito delle vicissitudini tra il brand ed il colosso di Mountain View, i nuovi prodotti del brand non sono più compatibili con Google Assistant, e possono sfruttare esclusivamente Alexa o il sistema di controllo vocale del brand. Ed è un vero peccato, anche perché nei vecchi modelli (fortunatamente) il supporto a Google continua ad essere presente.

Il processo di configurazione è comunque estremamente intuitivo, ed è strutturato in modo da poter essere portato a termine anche da chi ignora totalmente le dinamiche della tecnologia. Qualora si avesse anche un Sonos Sub, o una Arc o un altro Era 300, l'associazione agli altri dispositivi sarebbe comuqnue semplicissima.

App e nuovo True Play universale

Conosciamo bene l'app Sonos S2. L'evoluzione del primo controller digitale degli speaker Sonos permette agli utenti la gestione completa del proprio sistema e l'associazione ai più diffusi servizi di streaming musicale, compreso Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited e Sonos Radio.

La novità più importante della nuova generazione di smart speaker del brand sta nel nuovo True Play che, finalmente, non è più limitato ai soli dispositivi iOS. Mi spiego meglio: si tratta di un processo di ottimizzazione del suono, grazie al quale (tramite l'analisi delle rifrazioni delle onde sonore) il sistema ottimizzerà la riproduzione in base all'ambiente in cui è posizionato il diffusore, e fino ad oggi è stata una funzionalità sfruttabile solo con un iPhone.

Una grande limitazione, che è stata risolta con un'idea semplice e funzionale, che finalmente ha eliminato il divario, o quantomeno lo ha reso meno incisivo. Con Sonos Era 300 è possibile sfruttare il True Play anche con gli smartphone Android, ma con un processo di ottimizzazione molto diverso: non è più necessario girare per la stanza con lo smartphone per “captare” le onde sonore, ma tutto verrà gestito in totale autonomia dai microfoni integrati nel diffusore.

E funziona. Certo, a mio avviso per un risultato ottimale sarebbe sempre meglio utilizzare il vecchio metodo (che è ancora disponibile e funziona ancora solo con iPhone), ma una volta portato a termine tutto il processo, la resa audio e l'effetto di spazialità di Sonos Era 300 cambiano radicalmente.

La prova d'ascolto

Perché, diciamola tutta: al primo avvio e senza True Play inizialmente l'audio riprodotto con Sonos Era 300 potrebbe sembrare un po' piatto in termini di equalizzazione: le frequenze medie sono tante, e quelle alte è come se venissero un po' sacrificate. Ma è proprio portando a termine l'ottimizzazione TruePlay che Sonos Era 300 cambia volto, e si trasforma nel migliore smart speaker nella sua fascia di prezzo.

All'interno dell'Era 300 ci sono ben sei driver. Ci sono quattro tweeter che puntano in avanti, a sinistra, a destra e in alto, mentre una coppia di woofer angolati gestisce le basse frequenze.

In tutta sostanza Sonos Era 300 è uno smart speaker stereofonico, la cui architettura interna ha lo scopo di diffondere il suono in tutta la stanza indipendentemente dal fatto che la traccia ascoltata sia stereo o spaziale. corrente sia audio stereo o spaziale.

Per fortuna poi, Sonos non forzerà mix spaziali virtualizzati sui contenuti stereo e rispetta qualsiasi formato originale venga riprodotto, sebbene utilizzi i driver aggiunti per una maggiore spazialità.

Ed è inutile girarci intorno: una volta posizionato ed ottimizzato il Sonos Era 300, ci si rende conto che si tratta di uno di quei prodotti che al primo utilizzo ti fanno dire “aspetta, cosa?”. I bassi sono profondi, le frequenze sempre ben bilanciate, il volume alto e gli amplificatori di classe D assieme all'ottimo compressore di dinamica, eliminano totalmente la presenza di distorsioni anche al massimo del volume. È uno speaker eccezionale con cui, forse per la prima volta, dire che “il suono riempie la stanza” è totalmente vero.

Se poi si volessero associare due Sonos Era 300 ad una Sonos Arc e ad un Sonos Sub, si otterrebbe una configurazione surround 7.1.4. Ed il risultato sarebbe pazzesco.

In tutta sostanza, con questa configurazione Arc gestirebbe i canali anteriori centrali, sinistro e destro. Nel frattempo, i due Era 300 nella parte posteriore emetterebbero i posteriori standard e lavorerebbero all'unisono sull'espansione dei canali destro e sinistro.

È una configurazione eccezionale, che però costerebbe cifre esorbitanti.

L'audio spaziale

C'è un problema con l'audio spaziale: nel 99% dei casi le tracce audio che attualmente supportano questa tecnologia, sono realizzate in maniera pessima. Ora, al momento del lancio, Sonos Era 300 supporterà le tracce audio Dolby Atmos solo da Apple Music e Amazon Music Unlimited quindi se, ad esempio, foste utenti di Spotify non riuscireste a sfruttarne al massimo la spazialità.

Per chi non avesse familiarità con Dolby Atmos, si tratta di una tecnica di audio surround che si basa su un massimo di 128 oggetti sonori, invece che su dei veri e propri canali. Sostanzialmente riesce a ricostruire un audio tridimensionale elaborando il segnale Dolby TrueHD, oppure il Dolby Digital Plus (o il Dolby Digital). Le differenze tra i due stanno sostanzialmente nella risoluzione dell'audio: il primo è ad alta risoluzione, ed è disponibile solo in alcuni tipi di sorgenti o dispositivi, l'altro invece è un formato compresso ed è la versione più diffusa soprattutto nei vari servizi di streaming online sia audio che video.

In tutta sostanza, non ho avuto modo di provare davvero l'effetto spaziale, perché i brani che lo supportano e che sono realizzati ad opera d'arte, sono ancora pochi. In quei pochissimi brani che ho avuto modo di sentire però, le tracce spaziali hanno un notevole tocco di immersione in più rispetto a quelle stereofoniche, ma i produttori hanno ancora un bel po' di lavoro da fare.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di Sonos Era 300 è di 499,00 euro, ad oggi è possibile preordinarlo mentre le vendite inizieranno ufficialmene il 28 marzo 2023. Una cifra decisamente non adatta a tutte le tasche, che posiziona il nuovo diffusore smart un gradino sotto i Sonos Five (il modello di punta del brand per l'audio Hi-Fi).

Una cosa è certa però: con Sonos si va sempre sul sicuro. Perché sarà si costoso, avrà un design che “o si odia o si ama”, e non è ancora sfruttabile al 100% perché le tracce Dolby Atmos per cui vale la pena investire queste cifre sono ancora poche, ma con Sonos Era 300 il brand non solo ha risolto praticamente tutte le limitazioni che hanno caratterizzato i suoi prodotti negli anni, ma ha prodotto un diffusore davvero rivoluzionario che, audio spaziale a parte, sale di prepotenza nell'olimpo degli smart speaker per la sua qualità e per il suono che riesce a riprodurre.



