AliExpress festeggia il 13° compleanno con tante offerte e coupon

Come ogni anno, il mese di marzo è speciale per quanto riguarda lo store cinese AliExpress: è durante questo periodo che cade il compleanno dell'e-commerce e anche quest'anno si festeggia con offerte e coupon esclusivi dedicati all'evento. Manca ancora una manciata di giorni al via alle promo, ma già sono presenti le prime occasioni per risparmiare!

AliExpress festeggia il 13° compleanno: tante offerte e coupon per celebrare al meglio l'evento!

L'evento per il 13° compleanno di AliExpress parte il 20 marzo: durante il periodo promozionale ci saranno una valanga di offerte, con sconti fino all'80% su tantissimi prodotti. Ma come fare per preparasi al meglio?

Già da ora è possibile scegliere i prodotti preferiti tramite le pagine che trovate all'interno dell'articolo;

aggiungi al carrello quello che ti interessa, senza terminare l'acquisto;

una volta partito l'evento controlla il carrello per scoprire i prezzi scontati!

In questo modo puoi scegliere fin da ora i dispositivi tech che ti interessano, in modo da avere tutto pronto per quando partirà l'evento vero e proprio. Comunque alcune occasioni sono già attive: dai un'occhiata alla pagine di seguito per scoprire tutti i dettagli!

Se non visualizzi correttamente i box presenti all'interno dell'articolo, prova a disattivare AdBlock.

Best seller AliExpress

In questa sezione trovate i prodotti più venduti su AliExpress, con il meglio della tecnologia a prezzo stracciato. Oltre alle varie offerte disponibili è possibile riscattare uno sconto di 3.87€ valido su una spesa di almeno 5.80€ (solo una volta).

Prodotti spediti dall'Europa

La sezione successiva comprende tutti i prodotti spediti direttamente dai magazzini europei di AliExpress. Grazie alla spedizione rapida con consegna in 3/7 giorni riceverete i vostri acquisti in un lampo! Anche qui è valida la promo di cui sopra (3,87€ di sconto su una spesa di 5.80€).

AliExpress Choice

La nostra panoramica delle iniziative dedicate al 13° compleanno di AliExpress si conclude con la sezione Choice: qui sono presenti i prodotti consigliati dallo store, appartenenti a tante categorie diverse. Moda, accessori tech, soluzioni per la casa, gadget dedicati allo sport: tante occasioni, fino all'80% in meno.

Inoltre vi segnaliamo che è presente la spedizione gratis per ordini oltre i 10$; per chi punta al massimo risparmio, segnaliamo che effettuando acquisti in questa sezione ricevere 4$ di sconto ogni 20$ di spesa.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il