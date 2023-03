TicWatch Pro 3 Ultra GPS al miglior prezzo di sempre: imperdibile a meno di 200€!

Voglia di un nuovo smartwatch? Avete messo gli occhi sull'ultima creatura top di Mobvoi? Allora diamo un'occhiata alle migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a TicWatch Pro 3 Ultra GPS: il super indossabile equipaggiato con Wear OS e specifiche da capogiro!

Aggiornamento 20/03: lo smartwatch premium di Mobvoi scende al miglior prezzo di sempre. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS con Wear OS: come risparmiare con codice sconto

Una delle caratteristiche principali di TicWatch Pro 3 Ultra GPS è senza dubbio il rilevamento IHB AFiB (ossia della fibrillazione atriale). Per quanto riguarda il resto del pacchetto, l'indossabile non si fa mancare proprio nulla: abbiamo un doppio display 2.0 con un pannello AMOLED da 1.4″ ed uno secondario per preservare la batteria (tipico della serie di smartwatch Pro di Mobvoi), lo Snapdragon Wear 4100 e WearOS.

Inoltre il dispositivo offre il GPS, l'impermeabilità IP68 ed un grado di resistenza di tipo militare MIL-STD-810G.

La miglior occasione per risparmiare sull'acquisto di TicWatch Pro 3 Ultra GPS arrida da AliExpress con un codice sconto dedicato, ovviamente con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Verrà applicato uno sconto al checkout a cui sarà necessario aggiungere il coupon che trovi in basso.

