Offerte di Primavera Amazon: tutte le occasioni Dreame, oltre il 30% di sconto!

Le offerte di Primavera targate Amazon sono infine giunte: tanti prodotti tech in sconto ma ovviamente non poteva mancare una selezione di dispositivi dedicati alle pulizie intelligenti. Se state pensando ad un robot aspirapolvere o un lavapavimenti Dreame (brand conosciuto ed apprezzato per la sua altissima qualità), allora questo è il momento giusto: su Amazon trovi l'accessorio perfetto per te, con sconti anche oltre il 30%!

Tutte le offerte di Primavera Amazon su robot aspirapolvere e vacuum cleaner Dreame

La nostra panoramica delle offerte di Primavera Amazon dedicate ai prodotti Dreame non può che cominciare da un dispositivo top, una soluzione in grado di offrire la liberà assoluta dalle pulizie. Stiamo parlando di Dreame L10s Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti premium accompagnato da anche una pratica dock di svuotamento.

Il robottino è dotato di una potenza di aspirazione fino a 5.300 PA ed un sistema di navigazione AI con rilevamento 3D degli ostacoli (tramite videocamera RGB e luce strutturata 3D). La funzione lavapavimenti è affidata a due mocio rotanti (fino a 180 giri al minuto), per una pulizia profonda.

I robottini non fanno al caso vostro e preferite un aspirapolvere e lavapavimenti? Allora Dreame H12 Pro è l'accessorio 2 in 1 più adatto: si tratta di un modello utile sia per rimuovere lo sporco che per aspirare i liquidi, dotato di un sistema di asciugatura del panno con aria calda (durante la ricarica), tre modalità di pulizia, un ampio display LED e comandi vocali intelligenti.

Tanta potenza ed un design leggero ed ergonomico, con un serbatoio ampio (900 ml), tanta potenza ed un basso livello di rumore.

Le occasioni continuano con Dreame L10s Pro, un robot aspoirapolvere top stavolta senza dock di svuotamento. Questa è l'unica rinuncia: abbiamo poi una potenza di aspirazione da 5.300 PA, un doppio mocio rotante ad alta velocità, un sistema di rilevamento degli ostacoli con luce strutturata 3D, navigazione LiDAR e tanta autonomia!

Abbiamo poi Dreame H11 Max, un aspiraliquidi ed aspirapolvere dal prezzo super conveniente, proposto con il 31% di sconto. La pulizia è assicurata grazie ad un sistema di spazzolamento del pavimento ad alta intensità (560 volte al minuto): il dispositivo aspira e lava per la massima igiene, adotta un pratico display LED ed integra un serbatoio dell'acqua capiente (che copre fino a 200 m2 nella modalità più leggera).

Le offerte di Primavera sui prodotti Dreame continuano: di seguito trovate la pagina principale del brand su Amazon, con tanti prodotti dedicati alle pulizie intelligenti. Non lasciatevi scappare l'occasione di risparmiare sul meglio della tecnologia Dreame!

