ANBERNIC RG353M è la console portatile che supporta oltre 20 formati di gioco: ecco perché è speciale

Se avete voglia di sperimentare una nuova console di gioco portatile e darvi alla pazza gioia eseguendo classici del passato e alcuni dei titoli retro più acclamati di sempre, provate questa chicca adesso in offerta su Geekbuying. Si chiama ANBERNIC RG353M ed è una console di gioco portatile molto portatile. Pronti a scoprire perché? Andiamo!

Ecco ANBERNIC RG353M, la console portatile multi-sistema

La console da gioco portatile ANBERNIC RG353M presenta un design compatto e piuttosto raffinato. Disponibile nella colorazione blu, presenta un corpo realizzato in lega di alluminio che garantisce robustezza e resistenza. Il display IPS da 3,5″ offre una risoluzione di 640 x 480 pixel e supporta la funzione multi-touch, per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Una delle particolarità di questa console è la presenza di un doppio sistema operativo: questa, infatti, supporta sia Android 11 che Linux, offrendo un'esperienza di gioco ancora più personalizzata. Tra le altre caratteristiche troviamo anche un joystick Hall integrato, mentre CPU RK3566 permette di eseguire anche i titoli più esigenti. Il tutto è accompagnato da una RAM LPDDR4 da 2 GB e 32 GB di spazio di archiviazione ad alta velocità eMMC 5.1 espandibile fino a 512 GB, il necessario per godere di una vasta libreria di giochi e applicazioni.

ANBERNIC RG353M può essere anche collegata ad una TV o utilizzata in combinazione con un controller esterno. La console ospita anche due altoparlanti stereo surround ed una batteria da 3.500 mAh che garantisce fino a 7 ore di autonomia. Infine, vale la pena citare che il dispositivo supporta una vasta gamma di formati di gioco, tra cui Android, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, WIN, NGG e altri 20 tipi di formati.

Come anticipato, questa pratica console portatile è in offerta su Geekbuying ad un prezzo scontato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il