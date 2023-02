WhatsApp sta testando una funzionalità per salvare i messaggi effimeri

WhatsApp sta lavorando ad una funzionalità che permetterà di salvare i messaggi effimeri e di archiviarli all'interno di una cartella specifica. La funzione è già in fase di test per alcuni utenti.

WhatsApp lavora ad una funzionalità che permette di salvare i messaggi effimeri

È passato ormai un bel po' di tempo dal rilascio dei messaggi effimeri su WhatsApp, una funzionalità con la quale la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha provato a competere con i messaggi che si autodistruggono di Telegram. Si tratta, fondamentalmente, di una funzionalità che permette di inviare dei messaggi temporanei che spariscono dopo sette giorni. Al termine di questo periodo, i messaggi effimeri verranno automaticamente eliminati.

Nonostante si tratti di una opzione che aiuta a proteggere la riservatezza di alcune conversazioni, è comunque importante notare che i messaggi effimeri di WhatsApp non sono completamente sicuri, poiché l'utente al quale sono stati inviati quei messaggi (testo, foto, video o file audio che sia) potrebbe sempre fare uno screenshot o registrare lo schermo del dispositivo per conservare il messaggio prima della sua scadenza.

Ora, WhatsApp starebbe lavorando ad una nuova funzionalità che permetterà di salvare i messaggi effimeri e di archiviarli in una cartella specifica. La versione Beta dell'app per Android (v. 2.23.4.10) ha reso disponibile per alcuni beta tester provare in anteprima una nuova opzione che permette di salvare un messaggio che, altrimenti, sarebbe stato destinato a scomparire dopo sette giorni dall'invio.

Ovviamente, solamente chi ha inviato quel determinato messaggio potrà scegliere di salvarlo, e renderlo così sempre accessibile al destinatario. Ciò non esclude la possibilità che l'altra persona, proprio come detto poco sopra, possa effettuare uno screenshot per conservare un messaggio effimero ad insaputa del mittente. Questi messaggi verranno poi raccolti nella cartella Messaggi Conservati, che apparirà all'interno delle informazioni della chat.

Al momento non è ancora chiaro quando WhatsApp rilascerà ufficialmente questa funzionalità. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

