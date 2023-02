Dimmi se hai un Apple Watch e ti dirò che iPhone hai

Per qualche assurdo motivo volete provare ad indovinare se quel tipo che sta chiacchierando in modo così animato possiede un iPhone e, nel caso, anche azzardare il modello? Guardate al suo polso e avrete già metà della risposta. Un nuovo studio condotto dalla Consumer Intelligence Research Partners ha infatti rivelato che gli utenti di iPhone più propensi ad acquistare un Apple Watch sono quelli che possiedono i modelli più costosi.

Per capire che tipo di iPhone una persona possiede, basta guardare al suo polso

Con questo nuovo studio, la Consumer Intelligence Research Partners cerca di indagare sulle abitudini di acquisto dei proprietari di un Apple Watch. Ora, partiamo da un presupposto: è praticamente impossibile che, chi è in possesso di uno smartwatch di Cupertino, non possieda anche un iPhone. Questo è fondamentale quantomeno nella fase di configurazione iniziale, e nonostante gli Apple Watch attuali siano divenuti ancor più indipendenti, molte altre funzionalità non sono eseguibili se non in presenza di un melafonino.

Ciò che evidenzia il rapporto è che i proprietari di Apple Watch sembrano preferire i modelli di iPhone più costosi per completare la loro esperienza Apple. Secondo il rapporto (che fa riferimento a dati di dicembre 2022), il 27% degli utenti di Apple Watch possiede modelli Pro di generazione attuale e precedente – iPhone 14 e iPhone 13 – il che li rende i modelli più popolari tra i possessori dello smartwatch.

Al contrario, è stato rilevato che coloro non possiedono un Apple Watch sono anche più propensi a possedere un iPhone meno costoso. Tra questi, l'iPhone 13 standard e l'iPhone 13 Mini sono i modelli più popolari, di proprietà del 31% degli utenti che non possiedono uno smartwatch.

Secondo i ricercatori della Consumer Intelligence Research Partners, questi risultati sono più che logici, in quanto i proprietari di Apple Watch sono più dediti all'ecosistema Apple in generale, quindi vedono valore nel possedere i modelli di iPhone più avanzati per completare la loro esperienza.

