DUOTTS D10 è il monopattino elettrico di pura forza bruta per superare ogni sfida

Voglia di un monopattino elettrico diverso dai soliti modelli da città? Cercate un veicolo potente e completo? Allora DUOTTS D10 è il veicolo adatto, un monopattino perfetto per sfidare ogni tipo di strada e pendenza, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto DUOTTS D10: come risparmiare sull'acquisto del monopattino elettrico tutta potenza

Con il monopattino elettrico DUOTTS D10 ogni strada diventa semplice da affrontare: parliamo di un modello che punta sulla forza bruta, che offre pneumatici da 10 x 2,25″ ed un doppio motore. In questo modo i percorsi più impervi diventano fattibili e anche le peggiori pendenze possono essere sfidate senza problemi. La scocca – in lega di alluminio – è robusta e resistente e grazie al corpo pieghevole è possibile trasportare o riporre il veicolo senza ingombri.

DUOTTS D10 integra un doppio motore da 1600W, per performance stellari. La modalità Eco limita la velocità a 25 Km/h (quella consentita da noi) mentre in termini di batteria, il veicolo monta un'unità da 60V 20.8Ah, per un'autonomia intorno ai 65 Km. Non manca poi un pratico display LCD per visualizzare tutti i parametri.

Il monopattino elettrico DUOTTS D10 scende di prezzo su Geekbuying grazie al nuovo codice sconto dedicato; è presente anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa, per il massimo risparmio!

