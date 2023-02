Ultimi giorni di saldi tech su GeekMall: ecco le offerte da non lasciarsi scappare

Se siete alla ricerca di ottimi prodotti a prezzi vantaggiosi, siete nel posto giusto! GeekMall ha attive molte promozioni che vi permettono di acquistare alcuni dei migliori gadget tecnologici sul mercato ad un prezzo scontato. Ecco la nostra selezione dei migliori cinque prodotti che non potete lasciarvi scappare: dalla stampante ORTUR Laser Master 3 alla bicicletta elettrica ENGWE P26 e al monopattino elettrico con sedile BOGIST C1 Pro. Diamo un'occhiata insieme!

I migliori prodotti ora in sconto su GeekMall

Tra i prodotti in offerta su GeekMall si trova la stampante laser ORTUR Laser Master 3. Questo dispositivo si distingue per la sua eccellente precisione, resa possibile dal modulo laser 10W LU2-10A che garantisce una qualità di stampa superiore rispetto alle stampanti tradizionali. Inoltre, la sua ampia compatibilità con i vari software di progettazione e la possibilità di utilizzare diversi tipi di materiali la rendono una soluzione versatile e adatta alle esigenze di ogni utente.

Questa stampante dispone anche di ben 7 funzioni di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e senza rischi per l'utente. Queste funzioni includono il controllo di temperatura, la protezione dal surriscaldamento, il blocco di emergenza e molte altre. Grazie all'utilizzo del codice sconto dedicato, sarà possibile acquistare ORTUR Laser Master 3 al prezzo di 497€. Un'offerta imperdibile per coloro che vogliono investire in una stampante laser di qualità, adatta sia per uso domestico che professionale.

Passiamo adesso ad un secondo articolo in promozione. Parliamo della bicicletta elettrica ENGWE P26, un'opzione perfetta per chi desidera muoversi in modo eco-friendly e confortevole. Grazie al potente motore da 500 W e al suo sistema di sospensione anteriore, questa e-Bike promette una guida comoda anche sui terreni più impegnativi, permettendo di accelerare rapidamente e superare facilmente anche le salite più impegnative e sentieri montuosi.

La ENGWE P26 è poi dotata di un cambio Shimano a 7 velocità per un maggiore controllo di guida ed è alimentata da una batteria da 48 V 13,6 Ah, che consente di percorrere fino a 86 km in modalità assistita. Grazie al codice sconto 4N1CH841, è possibile acquistare questa bicicletta elettrica al prezzo promozionale di 999€.

Se siete alla ricerca di uno scooter elettrico che possa offrirvi un'esperienza di guida fluida e sicura, il Kirin M4 PRO è la scelta ideale. Questo monopattino elettrico è dotato di pneumatici antiscivolo da 10″ e un motore da 500W che permette di raggiungere una velocità massima di 40-45 km/h, consentendovi di raggiungere rapidamente la vostra destinazione.

Per garantire la sicurezza durante la guida notturna, il Kirin M4 PRO è dotato di una luce LED anteriore e di un fanale posteriore di sicurezza, mentre il design pieghevole consente di riporre facilmente lo scooter in uno spazio compatto. Con la nuova promo di GeekMall, il prezzo di Kirin M4 PRO è stato ridotto a 599,92€.

Altro prodotto in offerta su GeekMall è il monopattino elettrico con sedile BOGIST C1 Pro. Con il prezzo di soli 539€, questa è un'ottima soluzione per chi cerca un mezzo di trasporto urbano alternativo. Tra le sue caratteristiche principali citiamo la presenza di un potente motore da 500W, che consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, e di una batteria da 48V 13Ah che offre un'autonomia di 45-50 km, perfetta per coprire distanze medio-lunghe senza doverla ricaricare frequentemente.

Il display LCD di BOGIST C1 Pro fornisce informazioni essenziali come la velocità, il livello della batteria e la distanza percorsa, mentre il sedile ad altezza regolabile e i pneumatici da 10″ garantiscono un'esperienza di guida personalizzata e sicura, anche su terreni accidentati.

Infine, segnaliamo anche la taglierina con incisore laser SCULPFUN S30 Pro Max. Grazie al sistema di assistenza pneumatica a controllo automatico, al laser ultrasottile da 20 W e all'ugello Air Assist ad alta pressione incorporato, la SCULPFUN S30 Pro Max offre un'esperienza di taglio precisa e pulita su una vasta gamma di materiali, compresi acrilici, legno, carta, tessuti, pelle e altri. Il telaio in lega di alluminio rende questa taglierina resistente agli urti e durevole, mentre il suo design compatto e portatile lo rende facile da riporre e trasportare.

Questo strumento innovativo e versatile è un must-have per gli appassionati di fai-da-te e artigiani professionisti. Utilizzando il codice sconto specifico, potrete acquistare questa taglierina con incisore laser a soli 729€.

