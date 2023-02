Snapdragon 8 Gen 2 e iSIM: Qualcomm vuole rivoluzionare la telefonia

Anche si vorrà ancora tempo prima che la tecnologia eSIM prenda piede, ma Qualcomm sta già pensando al futuro chiamato iSIM, adesso supportato dallo Snapdragon 8 Gen 2. Come spiegato in questo focus, i produttori di tecnologia vogliono rendere più fluida la connettività, eliminando la fisicità delle schede SIM e tutti i limiti che ne conseguono. Avere una o più SIM significa che lo smartphone deve avere uno slot per ospitarle con conseguente ingombro al suo interno che ruba spazio per altre componenti (batteria in primis); inoltre, molti utilizzano la SIM senza PIN a proteggerla, mettendo a repentaglio la propria privacy in caso di furto.

Qualcomm annuncia il supporto iSIM per lo Snapdragon 8 Gen 2: ecco come funziona

E anche se allo stato attuale sono pochi gli smartphone che offrono connettività eSIM, Qualcomm pensa al futuro e lo fa aggiungendo il supporto iSIM al suo chipset più moderno, lo Snapdragon 8 Gen 2. L'acronimo sta per “Integrated SIM” e significa la presenza della SIM integrata nel chipset, portandone la miniaturizzazione all'ennesimo livello (+98% di spazio risparmiato rispetto alle SIM fisiche). Utilizzare una iSIM significa consumare meno batteria, con un risparmio stimato del 70%, poter usare più numerazioni sullo stesso smartphone, una maggiore longevità della scheda e più sicurezza; inoltre, inserirla direttamente nel SoC significa poterla avere anche su wearable, dispositivi domotici e così via.

Grazie alla partnership con Thales, Qualcomm ha quindi annunciato di aver aggiunto il supporto iSIM allo Snapdragon 8 Gen 2, dopo aver fatto lo stesso con la comunicazione satellitare. La tecnologia è stata certificata dall'ente apposito GSMA (Global Association for the Mobile Communications Industry), che fra l'altro è lo stesso che organizza il MWC 2023 di Barcellona. Adesso che abbiamo la certificazione, bisognerà capire quale sarà il primo smartphone a dotarsi di una novità del genere, nella speranza che non ci metta troppo ad arrivare anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il