One UI 5.1: gli utenti lamentano problemi di batteria su alcuni Samsung

Contestualmente alla nuova serie S23, il colosso tech asiatico ha lanciato anche la versione rinnovata dell'attuale interfaccia utente proprietaria del brand. La One UI 5.1 ha cominciato ad essere distribuita in modo celere ed è arrivata subito a bordo di vari smartphone Samsung, tuttavia sembra che in alcuni casi si verifichino problemi di battery drain, ossia un consumo anomalo della batteria.

Samsung: la nuova One UI 5.1 avrebbe problemi di battery drain con alcuni modelli

Le segnalazioni in merito ai problemi di batteria arrivano sia dai forum ufficiali di Samsung che da altri portali (come Reddit). In alcuni casi emergono anche problemi con le temperature troppo elevate ma principalmente gli utenti lamentano un evidente battery drain dopo l'aggiornamento del loro dispositivo Samsung all'ultima One UI 5.1.

I modelli interessati sarebbero i dispositivi delle serie Galaxy S22 ed S21: di recente abbiamo avuto una carrellata di update alla versione 5.1 (tra cui Z Flip 4 e Z Fold 4, gli ex pieghevoli top Z Fold 3 e Flip 3, S20, S20 ed S21 FE).

Al momento non ci sono certezze su cosa stia causando i problemi di battery drain; alcuni utenti di Reddit hanno mostrato dei consumi anomali della tastiera Samsung dopo l'aggiornamento. Tra i consigli della live chat del brand c'è quello di svuotare la cache e pulire i dati della tastiera ed eseguire il riavvio del terminale.

Qui trovate l'elenco degli smartphone che riceveranno la nuova One UI 5.1 di Samsung.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il