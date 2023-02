MediaWorld Sconto Subito, torna la promo folle: risparmia fino a 300€ sul meglio del tech!

La promozione più folle dello store è tornata, sia online che nei punti vendita fisici. Stiamo parlando di Sconto Subito, l'iniziativa targata MediaWorld che permette di risparmiare fino ad un massimo di 300€ o 400€ (a seconda della tipologia di iniziativa) su tantissimi prodotti Samsung, iPhone, MacBook, Xiaomi e non solo. L'occasione arriva oggi: da prendere al volo assolutamente!

Aggiornamento 01/02: riparte la promo sconto subito, stavolta con uno sconto massimo di 300€ e prodotti Apple esclusi. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Sconto Subito MediaWorld, come funziona la promo: una valanga di offerte e sconti fino a 300€

Come anticipato in apertura, la promozione Sconto Subito di MediaWorld è tornata anche per il mese di febbraio 2023 ed è disponibile sia in negozio che online. Sono quindi giorni di fuoco, fino al 5 febbraio, con una miriade di occasioni per risparmiare su elettrodomestici, telefonia, PC, fotocamera, mobilità elettrica, TV e tanto altro ancora! Vi segnaliamo che lo sconto è visibile direttamente nel carrello. Di seguito trovate le soglie di prezzo da rispettare per ottenere il massimo risparmio (in tutti i casi lo sconto è visibile al checkout):

40€ di sconto per una spesa di almeno 250 euro;

per una spesa di almeno 250 euro; 80€ di sconto per una spesa di almeno 500 euro;

per una spesa di almeno 500 euro; 200€ di sconto per una spesa di almeno 1.000 euro;

per una spesa di almeno 1.000 euro; 300€ di sconto per una spesa di almeno 1.500 euro.

Questa volta non è presente lo sconto di 400€, ma la soglia minima è più bassa: si tratta comunque di un bel risparmio, specialmente se puntate ad un prodotto particolarmente costoso.

In basso è presente il link dedicato alla pagina dell'evento Sconto Subito, dove trovate tutti i termini e le condizioni, insieme alle categorie in promo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per amor di precisione vi segnaliamo che la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online AD ESCLUSIONE di tutti quelli che partecipano alle iniziative:

“La migliore tecnologia per la casa con Rowenta”,“Tecnologia sempre con te”,“SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND”, tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati, tutti i prodotti Grandi Elettrodomestici a marchio SMEG linea FAB, tutti i prodotti Piccoli Elettrodomestici a marchio SMEG; tutti i prodotti a marchio SAMSUNG canale mobilieri; tutti i prodotti a marchio MIELE; tutti i prodotti a marchio DYSON; tutte le CONSOLE; tutti i prodotti a marchio MGAMER; tutti i prodotti a marchio APPLE; tutti i prodotti Entertainment card; i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Ecco alcune delle offerte dedicate alla promozione MediaWorld Sconto Subito di luglio

La nuova promozione Sconto Subito vale su tantissimi prodotti presenti nel catalogo di MediaWorld: ecco alcune occasioni per risparmiare e ricordate che questi prodotti possono essere combinati insieme per raggiungere le soglie della promo ed ottenere lo sconto desiderato.

Ricordiamo ancora una volta che per ottenere lo sconto massimo potrete anche unire più prodotti in modo da arrivare ad una spesa di 1.500€ e risparmiare ben 300€!

