Logitech G Fits: i primi auricolari da gaming con tecnologia LightSpeed

Logitech porta finalmente anche in Europa le nuove cuffie G Fits che per la prima volta sfruttano la tecnologia wireless LIGHTSPEED per una latenza estremamente bassa. Queste TWS sono adatte al gaming su qualsiasi piattaforma, che sia PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oppure dispositivi mobili.

Logitech G Fits arrivano in Europa: TWS da gaming che si adattano al vostro orecchio

Logitech G Fits sono degli auricolari da gaming con tecnologia Lightform in grado di adattarsi al meglio all'orecchio. Con la pressione di un singolo tasto, infatti, gli auricolari ottengono una vestibilità personalizzata e sagomata all'interno dell'orecchio in meno di 60 secondi, con tanto di giochi di luce RGB.

Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED, utilizzata da Logitech principalmente per ridurre l'input lag di mouse e tastiera, queste G Fits offrono una risposta audio a alte prestazioni ed una connettività solida. Le cuffie, inoltre, offrono un'autonomia di circa 7 ore se collegate in LIGHTSPEED e 12 se collegate via Bluetooth, garantendo una durata sufficiente anche per le sessioni di gaming più lunghe.

Le Logitech G Fits sono dotate anche di cancellazione passiva del rumore e la modalità di ascolto può essere personalizzata attraverso l'app dedicata. Per esempio, è possibile scegliere un equalizzatore che evidenzi i suoni nei titoli FPS o RPG, oppure selezionare una modalità più adatta alla fruizione di contenuti musicali.

Logitech G Fits – Prezzo e disponibilità

Le cuffie Logitech G Fits sono disponibili da oggi 1 febbraio 2023 anche in Europa, tramite il sito ufficiale Logitech e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 229€. Le colorazioni disponibili sono nero e bianco.

