iPhone 15 potrebbe debuttare in nuove colorazioni, tra cui rosso scuro e azzurro brillante

Apple è un'azienda nota per la sua minuziosa attenzione ai dettagli e al design dei suoi prodotti. Questa attenzione si è spesso tradotta in introduzione di nuove colorazioni che hanno contribuito a mantenere le varie famiglie di iPhone al passo con le tendenze del mercato e ad attirare nuovi clienti. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe introdurre delle nuove tonalità per la sua prossima serie di smartphone, gli iPhone 15.

Apple starebbe pianificando di introdurre nuove colorazioni per i prossimi iPhone 15, secondo una fonte anonima citata dalla redazione di 9to5Mac. La fonte suggerisce che i modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero essere disponibili in un nuovo colore rosso scuro, simile a una tonalità bordeaux, con un codice esadecimale del colore #410D0D e che, abbinato ad una finitura in titanio, rappresenterà una vera e propria novità per i modelli Pro.

Inoltre, si dice che i modelli standard di iPhone 15 potrebbero essere disponibili in nuovi colori rosa scuro e azzurro brillante. Il rosa sarebbe descritto come “telemagenta” con un codice esadecimale del colore #CE3C6C, mentre l'azzurro sarebbe un “picton blue” con un codice esadecimale del colore #4DB1E2. Inoltre, i modelli di iPhone 15 potrebbero avere più opzioni di colore, inclusi colori simili a rosso, nero e bianco. Ovviamente, è importante notare che queste informazioni sono mere indiscrezioni e in quanto tale andrebbero prese un po' con le pinze.

