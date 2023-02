DJI Mini 2 SE: ancora più pratico e intuitivo, alla portata di tutti i creativi

DJI ha presentato Mini 2 SE, il nuovo drone dalle dimensioni super compatte e funzionalità intuitive che lo rendono perfetto sia per i principianti che per gli utenti più esperti. Diamo un'occhiata alle due caratteristiche!

DJI Mini 2 SE è qui: ancora più compatto, perfetto anche per i meno esperti

DJI Mini 2 SE è l'ultimo arrivato della serie. Si tratta di un drone di dimensioni super compatte ed un peso ultra-leggero inferiore ai 249 grammi, pensato per catturare i momenti quotidiani. Questo drone, oltre che essere pratico e assolutamente portatile, è anche regulation-friendly, ovvero esente dalle normative sui droni in diverse parti del mondo.

Tra le sue caratteristiche troviamo una nuova tecnologia di trasmissione DJI O2, per una distanza di trasmissione video massima di 10 km con eccellenti capacità anti-interferenza; uno stabilizzatore a 3 assi per immagini stabili anche con venti ad alta velocità, un sensore con CMOS da 1/2.3″ che scatta foto a 12 MP e registra video in 2.7K HD; e un'autonomia di volo fino a 31 minuti.

DJI Mini 2 SE offre poi delle funzionalità smart per aumentare la creatività, come le modalità QuickShots e Panorama, oltre a funzioni di volo e pilotaggio super intuitivi, per un controllo semplice e a portata di clic.

DJI Mini 2 SE – Disponibilità e prezzo

DJI Mini 2 SE potrà essere acquistato a partire dal prossimo 22 marzo al prezzo di 389€ presso lo store ufficiale del brand e altri rivenditori autorizzati.

