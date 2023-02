Recensione Realme 10 Pro Coca-Cola Edition: cimelio imperdibile per i collezionisti

Dopo aver proposto le collaborazioni con Naruto e Dragon Ball, Realme torna sul mercato delle edizioni speciali con Realme 10 Pro Coca-Cola Edition: uno smartphone interamente dedicato all'universo della bibita gassata più famoso al mondo. L'incredibile box in cui arriva questo smartphone è un tributo alla Cola-Cola che tutti i fan del brand non vorranno mai farsi sfuggire. Tuttavia, potrebbe esserci una brutta notizia: scoprire insieme a noi Realme 10 Pro Coca-Cola Edition!

Recensione Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Design e materiali

Per questa edizione speciale, Realme ha pensato ad una finitura in simil-metallo che potesse restituire lo stessa sensazione al tocco di una lattina di Coca-Cola. La finitura satinata è davvero elegante, ma il logo della celebre bibita che viene tagliato così lascia leggermente a desiderare. Non fraintendete, l'aspetto dello smartphone è sicuramente iconico, ma il logo meritava probabilmente una rappresentazione nella sua interezza.

Il lato posteriore è diviso con un design asimmetrico in nero e rosso, con la parte più scura che ospita il blocco fotocamere con rilievo in rosso, il flash LED e il logo Realme. Nessuna novità, invece, per la parte frontale di cui bisogna segnalare solo il punch-hole per la fotocamera e i bordi davvero sottilissimi. Sul fianco, inoltre, troviamo il logo Coca-Cola ad accompagnare i tasti volume e accensione.

Display

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition è dotato di uno schermo LCD da 6.72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un refresh rate pari a 120 Hz che rende l'esperienza d'uso incredibilmente fluida (anche grazie al touch sample rate di 240 Hz). Guardare contenuti video con questo smartphone è davvero piacevole: la resa cromatica (DCI-P3) è eccellente e i colori sono vividi e accesi (anche in mancanza di una certificazione HDR).

Lo schermo, inoltre, è anche certificato TUV Rheinland con una riduzione del 13% della luce blu e di conseguenza un minor affaticamento degli occhi anche dopo diverse ore di utilizzo continuato. Grazie al rapporto screen-to-body del 93.76% e alla cornice di soli 1.15 millimetri, questo display offre un grandissimo campo di visione per i contenuti, riducendo al minimo lo spreco di spazio. Le dimensioni complete del dispositivo sono di 163.7 x 74.2 x 8.1 millimetri, con un peso di circa 190 grammi.

Hardware e prestazioni

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition è alimentato da un chipset Snapdragon 695 5G, con processo di produzione a 6 nm. La CPU è una octa-core composta da 2 core Kryo 660 Gold e 6 core Kryo 660 Silver, accompagnata da una GPU Adreno 619 in grado di far girare molto bene i più moderni videogiochi disponibili sul Play Store.

Per quanto riguarda invece il comparto delle memorie, questo smartphone è dotato di 8 GB di RAM LPDDR4X ai quali si possono aggiungere all'evenienza altri 4 GB di RAM virtuale per migliorare la gestione delle app e del multitasking. Il Coca-Cola Edition, inoltre, arriva sul mercato con un taglio da 128 GB di memoria UFS 2.2 per quanto riguarda l'archiviazione, a cui è possibile aggiungere una espansione fino a 1 TB grazie al supporto per le schede microSD.

Le prestazioni sono chiaramente quelle di uno smartphone di fascia alta: il dispositivo infatti non sembra mai dare l'idea di andare in difficoltà con la gestione delle applicazioni o dei giochi, rispondendo sempre in modo reattivo anche quando sono aperte in background diverse applicazioni “pesanti“.

Fotocamera

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition offre una fotocamera principale da 108 MP in grado di scattare fotografie davvero eccezionali. Se siete amanti delle fotografie non potrete non apprezzare la qualità delle immagini catturare con il sensore Samsung HM6, a cui viene affiancato una seconda ottica da 2 MP per l'effetto profondità. L'esperienza “punta e scatta” è gratificante: anche un semplice novellino può scattare delle meravigliose foto senza aver grandi conoscenza della materia, grazie all'intelligenza artificiale che ci assiste ad ogni scatto.

Qui, inoltre, iniziano le personalizzazioni Coca-Cola lato software, con un suono dell'otturatore personalizzato che prova a riprodurre (con risultati altalenanti) l'apertura del tappo di una iconica bottiglia di Coca-Cola. A questo, si aggiunge il nuovo filtro “Coca-Cola '80” utilizzabile nella modalità Street Phography 3.0: una particolare modalità che riproduce in modo cinematico le immagini catturate. Il filtro prova a proporre le tonalità seppia delle pubblicità della celebre bibita che potevano essere apprezzate negli anni 80, riuscendoci alla grande.

Zoom 6x Condizioni di scarsa luminosità Filtro Coca-Cola 80′ Modalità notturna Modalità notturna Scarsa luminosità con Flash Luminosità assente con Flash Scarsa luminosità senza flash Selfie Foto in studio fotografico

Per i selfie, questo smartphone mette a disposizione una fotocamere da 16 MP con apertura focale f/2.5. La particolarità, in questo caso, risiede nella modalità Super Group che consente di scattare una foto più ampia per permettere ai gruppi di amici di essere immortalati tutti in un selfie da pubblicare prontamente sui social. Anche in questo caso, la semplicità d'uso la fa da padrone: con un semplice punta e scatta riusciremo ad ottenere delle ottime immagini ricche di dettagli.

Software

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition offre le prestazioni del sistema operativo Android 13 (con patch di sicurezza aggiornate al 5 dicembre 2022) affiancato dalla Realme UI 4.0, per l'occasione personalizzata interamente a tema Coca-Cola. Tutte le icone di sistema sono state personalizzate per rappresentare i gadget delle bibita più famosa al mondo: per esempio, le impostazioni diventano un Tappo, mentre l'icona dell'app Musica viene trasformata in un paio di cuffie brandizzate, App Market (uno store alternativo cinese) invece si trasforma in un iconico mini frigo. Lo sfondo, invece, ci immerge nella Coca-Cola con la visione delle bollicine che hanno reso famosa questa bibita.

La trasformazione in questo caso è totale: tutto quello che i vostri occhi vedranno saranno dei continui richiami alla Coca-Cola, con le app tradizionali che guadagnano una forma tonda raccolta in un cerchio rosso. In lockscreen, invece, troviamo protagonista Realmeow che per l'occasione si trasforma in un gigante di bibita gassata. L'esperienza d'uso non si discosta molto da quella classica Android: abbiamo la possibilità di impostare la navigazione con i tasti o con le gesture, oppure effettuare uno swipe verso il basso per favorire l'apertura dello Shelf, un'applicazione aggiuntiva che ci permette di impostare dei widget rapidi.

Ma la personalizzazione in questo caso si spinge anche oltre: la suoneria del telefono e quella delle notifiche riproduce l'iconico jingle reso famoso dalle pubblicità della Coca-Cola (sono sicuro che lo avete appena canticchiato), mentre l'effetto dinamico della ricarica propone Realmeow in fase di “riempimento“.

Purtroppo, bisogna constatare un bloatware davvero eccessivo: lo smartphone infatti viene inizializzato con tantissime app di cui non sentirete mai il bisogno, ma che fortunatamente possono essere rimosse senza troppi problemi.

Autonomia della batteria e ricarica

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition è dotato di una batteria da 5000 mAh che offre un'autonomia davvero super. Anche con un utilizzo intensivo, non avrete problemi ad arrivare a sera con lo smartphone in grado offrire ancora oltre il 20% dell'autonomia. Le batterie così, ai giorni d'oggi, fanno la differenza, ma vengono aiutate molto anche dalla possibilità di essere ricaricate in modo estremamente veloce. Questo Realme 10 Pro, per esempio, è dotato di ricarica SuperVooc da 33W e grazie al caricatore incluso in confezione è possibile passare dallo 0% al 50% in soli 29 minuti.

Durante le nostre prove abbiamo constatato che una ricarica completa dello smartphone arriva a richiedere (nel peggiore dei casi) poco più di un'ora e mezza. Inoltre, grazie al “Safe Charging” non bisognerà preoccuparsi di possibili sovraccarichi: un chip a quattro core, infatti, si occuperà di proteggere la batteria da possibili malfunzionamenti.

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition – Prezzo e considerazioni

Questa edizione limitata è un vero e proprio cimelio per tutti i fan della Coca-Cola: Realme 10 Pro è un ottimo smartphone che inizierà a sentire il peso dell'età solo fra qualche anno, e al prezzo giusto potrebbe essere considerato tranquillamente un best-buy. Al prezzo giusto, per l'appunto: di questo smartphone infatti non sappiamo ancora il prezzo oppure la data per una eventuale lancio sul mercato italiano, quindi il giudizio rimane inevitabilmente sospeso.

Sicuramente i fan e i collezionisti dei cimeli Coca-Cola non si faranno sfuggire l'occasione di mettere le mani su Realme 10 Pro Coca-Cola Edition ma l'impresa potrebbe essere più ardua del previsto, se il dispositivo non verrà commercializzato in Italia.

