Cucinare con Xiaomi YouPin: tutto in ordine e bastano solo 3€!

Gli appassionati della compagnia cinese sanno bene che la piattaforma di crowdfunding del brand nasconde sempre sorprese interessanti. A questo giro abbiamo un valido aiuto per mantenere l'ordine mentre si cucina: un pratico supporto per coperchio ed utensili da Xiaomi YouPin, in offerta lampo su AliExpress a metà prezzo. Bastano 3€ per portarsi a casa un gadget utilissimo (e la spedizione è gratis)!

Xiaomi YouPin: il supporto per coperchio in silicone antiscivolo costa solo 3€

Come spesso accade quando si parla di prodotti semplici ed essenziali da Xiaomi YouPin, il supporto per coperchio non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di un pratico poggia coperchio con uno spazio anche per gli utensili da cucina; il prodotto è realizzato in silicone e la base offre una texture antiscivolo per evitare “cadute”.

Le dimensioni sono di 18 x 11,5 x 1,5 cm mentre il supporto per il coperchio è richiudibile: in questo modo è possibile riporre il gadget senza il minimo ingombro.

Insomma, Xiaomi YouPin colpisce ancora con un prodotto super economico ed utile: il supporto per coperchio è disponibile all'acquisto su AliExpress, in offerta lampo a soli 3€. Imperdibile a questo prezzo!

