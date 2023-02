Android 13 è in arrivo sui Chromebook con una nuova interfaccia grafica

I Chromebook con ChromeOS potrebbero presto vedere l'arrivo di Android 13 con l'interfaccia grafica Material You, dopo aver saltato come di consueto una versione. Se è vero che ogni c'è una nuova versione di Android, infatti, il pattern scelto da Google per i Chromebook è quello di alternare gli aggiornamenti di anno in anno.

I colori dinamici di Material You arrivano anche sui Chromebook con Android 13

Nonostante Google stia attivamente testando sui Chromebook Android 12, Android 13 e addirittura Android 14, sembra proprio che la versione del 2022 del sistema operativo del robottino verde sia destinata a far capolino molto presto su dispositivi equipaggiati con ChromeOS, portando con se anche le novità introdotte a livello grafico.

Proprio come Android 11 e le applicazioni di Linux, anche il nuovo Android 13 verrà eseguito sui Chromebook tramite una macchina virtuale, consentendo però l'utilizzo seamless delle applicazioni mobile che abbiamo imparato a conoscere molto bene sui nostri smartphone.

Gli ultimi commit allo sviluppo del sistema operativo per Chromebook fanno pensare ad un rilascio imminente, nonostante non ci sia ancora effettivamente una data di uscita ufficiale. Probabilmente on resta che attendere ancora qualche giorno prima di un annuncio da parte di Google.

Vale la pena ricordare che Android 13 è attualmente presente su una percentuale davvero bassa di dispositivi, con tantissimi smartphone che ancora attendono che i produttori rilascino il nuovo aggiornamento.

