Canali TV con pubblicità: ecco il nuovo piano di YouTube

Con il passare del tempo, YouTube sta apportando modifiche che la tengano quanto più competitiva possibile, e l'aggiunta di canali TV rappresenterebbe la sua ultima strategia. L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal, poi confermata dalle prime segnalazioni da parte degli utenti, e vede la piattaforma video di Alphabet intenzionata a inglobare un formato che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato lontano dal concetto di YouTube stesso.

YouTube sta testando l'integrazione dei canali TV sulla sua piattaforma di streaming

YouTube nasce infatti come uno sconfinato contenitore di video on-demand da guardare quando si vuole, ma da un po' di anni ha fatto suo anche il concetto di live streaming. Soprattutto negli ultimi anni, le piattaforme di live streaming sono cresciute: basti vedere l'impennata avuta da Twitch nel 2020-2021, a cui YouTube ha risposto migliorando la sua interfaccia per le dirette. Nel frattempo, anche TikTok ha ulteriormente cambiato il profilo della fruizione multimediale in rete, spostando gran parte dell'attenzione del pubblico verso il formato dei video brevi in verticale, a cui YouTube ha risposto con gli Shorts, su cui sta ulteriormente investendo per riconquistare quella fetta.

Tornando a parlare di dirette, YouTube ha aggiunto un gruppo di canali TV, un servizio che sarebbe gratuito in quanto supportato dalle pubblicità, fungendo a tutti gli effetti da broadcaster televisivo ma sul web. Sono anni che si fa più o meno palese l'intenzione di YouTube di diventare la “nuova televisione”, aggiungendo programmi TV e film alla sua piattaforma. Per il momento è solo in fase di sperimentazione: come conferma un portavoce di YouTube, “ad alcuni spettatori è stata data la possibilità di guardare canali gratuiti con pubblicità“, in modo da valutare il loro interesse e valutarlo di conseguenza. Non sarebbe la prima a farlo, come nel caso dell'integrazione di Rakuten TV a bordo delle smart TV Samsung, ma con YouTube ciò avrebbe una maggiore capillarità essendo disponibile a chiunque abbia una connessione internet.

