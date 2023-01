Esplora i cieli con questo elicottero: giroscopio a 6 assi, GPS e trasmissione in VR

Chi no non ha mai sognato di volare ed osservare il mondo dall'alto? Con questo elicottero telecomando è possibile, in parte, esaudire il desiderio grazie al supporto per la trasmissione VR che permette di vivere in prima persona un'esperienza incredibile. Grazie al coupon, oggi potrete risparmiare sull'acquisto tramite Banggood!

Vivi un'esperienza di volo incredibile con questo elicottero telecomandato: oggi in sconto con coupon

YXZNRC F09-S è un elicottero telecomandato dotato di giroscopio a 6 assi e doppio motore brushless, in grado di volare fino a 12 minuti grazie alla batteria da 1350 mAh. Questo velivolo riproduce in scala 47:1 le sembianze del UH60 Black Hawks.

Questo particolare elicottero è dotato di supporto per i visori VR, con una fotocamera posizionata sulla parte frontale che riprende tutto quello vede il velivolo. La trasmissione dell'immagine in 5.8G offre un'esperienza di volo davvero eccezionale.

In confezione è incluso il telecomando con una frequenza radio a 2.4 GHz, in grado di comunicare con l'elicottero fino a 300 metri di distanza. Considerata l'autonomia di poco più di 10 minuti, tuttavia, potrebbe essere sconsigliato allontanarsi troppo.

L'elicottero telecomandato YXZNRC F09-S è disponibile su Banggood al prezzo di 487.99€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il