Il Walkman non passa mai di moda: Sony lancia un nuovo lettore top

La famiglia Walkman di Sony si allarga con il nuovo lettore musicale NW-A306: si tratta di un modello premium caratterizzato da un corpo compatto, una qualità audio al top e tanta autonomia. Andiamo a scoprire tutti i segreti di un accessorio che non passa mai di moda, specialmente per gli audiofili più appassionati!

Sony Walkman NW-A306: tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità

Ormai da tempo Sony ha proiettato la sua gamma Walkman verso il futuro, trasformando il lettore musicale per eccellenza in uno strumento per beneficiare di una qualità audio superiore, con un tocco premium anche nello stile. Il nuovo modello NW-A306 non fa una piega: il Walkman di Sony ha ormai abbandonato le casette per il digitale ed offre un sono di alta qualità grazie alla tecnologia dell'amplificatore S-Master HX compatibile con il formato DSD nativo.

Meno distorsioni e rumore su un'ampia gamma di frequenze, per un suono più ricco; la nuova saldatura a rifusione contenente oro migliora ulteriormente l'audio. È presente una nuova versione dell'algoritmo DSEE Ultimate, il quale permette di migliorare la qualità di vari file musicali digitali compressi.

Il resto delle caratteristiche comprende Android 12, la connettività Wi-Fi, un ingresso mini-jack da 3.5 mm ed un pratico display touch da 3.6″, il tutto in un telaio di allumino elegante, robusto e leggero (con un peso complessivo di soli 113 grammi). La batteria è stata rinnovata per offrire fino a 36 di autonomia.

Nel momento in cui scriviamo il nuovo Walkman Sony NW-A306 è presente sul sito ufficiale ma non è ancora disponibile all'acquisto in Italia: il prezzo sarà di circa 330€, con disponibilità in Europa da gennaio 2023. Non appena ci saranno dettagli sulla commercializzazione aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

