Google Pixel 6 e 6 Pro: alcuni utenti lamentano strane macchie sul display

Gli ex top di gamma della casa di Android tornano nelle mire degli utenti dopo che un post su Reddit ha evidenziano un problema al display di Google Pixel 6, con la comparsa di strane macchie. Si tratta di un difetto hardware o c'è dell'altro?

Google Pixel 6 e 6 Pro nel mirino: ci sono problemi al display degli ex flagship?

Partiamo col dire che l'uscita dei Google pixel 6 e 6 Pro non è stata rosea: inizialmente ci sono state delle difficoltà software, ma sono state risolte prontamente. Tuttavia nelle scorse ore, vari commenti su Reddit fanno propendere per la possibilità di un problema di natura hardware, anche se – ovviamente – la questione va affrontata in modo approfondito.

Un utente ha postato la foto del suo Google Pixel 6 Pro: il dispositivo presenta una strana macchia scura sul display e secondo quando riportato dall'appassionato si tratterebbe di un segno permanente. In risposta sono arrivati i commenti di altri utenti in possesso di Google Pixel 6 o del fratello maggiore 6 Pro, lamentando la stessa problematica.

La macchia non sarebbe visibile guardando direttamente lo schermo, ma diventerebbe evidente osservando il pannello di lato. Quando il display è accesso non si notano difetti e questo è un bene dato che non va ad influenzare l'esperienza di utilizzo del terminale.

Al momento non vi è certezza che si tratti di un difetto hardware, anzi forse sono stati gli stessi utenti ad aver fornito la soluzione. Secondo le segnalazioni di alcuni, si tratterebbe dell'usura del rivestimento oleofobico probabilmente a contatto con determinate sostanze.

In alcuni casi si cita l'acido citrico del limone, in altri il liquido per lo svapo. Tutte le esperienze sono accomunate da goccioline della sostanza in questione finite sul display, con delle macchie scure come risultato.

A questo punto non è certo che il display di Google Pixel 6 e 6 Pro abbia effettualmente un difetto che emerge nel tempo; tuttavia vi aggiorneremo nel caso arrivassero ulteriori novità.

