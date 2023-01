OPPO Reno 10, 8T e F23: ecco quando potrebbero essere lanciati

Nel corso dell'anno, OPPO dovrebbe alzare il sipario su diversi nuovi smartphone. Quelli più chiacchierati delle ultime settimane sono OPPO Reno 8T, OPPO Reno 10 e OPPO F23. Di questi dispositivi, un leaker ne ha appena annunciato la finestra di lancio. Ecco cosa è stato scoperto!

Ecco la presunta data di lancio di OPPO Reno 10, 8T e OPPO F23

Secondo le indiscrezioni, OPPO Reno 8T e OPPO F23 saranno fondamentalmente lo stesso dispositivo, ma il nome cambierà a seconda del mercato di riferimento. Nel corso delle ultime settimane, tra certificazioni e leak vari, abbiamo già raccolto un bel po' di informazioni sul presunto smartphone, ma più recenti sono le voci sulla finestra di lancio.

Stando a quanto riferito dalla fonte, OPPO Reno 8T verrà lanciato a breve, probabilmente per la prima settimana di febbraio e potrebbe avere un prezzo di circa 360€ al cambio per la configurazione 8/256 GB. Dall'altra parte, si dice che OPPO F23 arriverà in India nel mese di marzo.

Oltre ciò, la fonte ha anche rivelato che OPPO lancerà qui la serie Reno 10 tra il mese di aprile e quello di maggio, il che si scontra con altre voci che sostengono che la serie potrebbe fare capolino in India già nelle prime due settimane di febbraio 2023. Sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di OPPO Reno 8T, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

