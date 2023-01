OPPO: scarica l’ultima versione di tutte le app ColorOS | Download

Nel mondo di Android, produttori come OPPO sono liberi di creare le proprie app di sistema e a loro discrezione renderle disponibili o meno sul Google Play Store. Il vantaggio di averle sull'app store di Android è che gli utenti possono così ricevere e installare i relativi aggiornamenti in maniera più semplice. E proprio in questi giorni, mentre sta avvenendo il roll-out della ColorOS 13, OPPO ha deciso di rilasciare nuove app direttamente sul Play Store.

OPPO rilascia nuove app ColorOS anche sul Google Play Store

ODialer Global Search Internet Browser Game Space HeyTap Pictorial

In precedenza, sulla pagine Play Store degli sviluppatori OPPO erano disponibili unicamente due app, ovvero HeyTap Health e Phone Clone, a cui adesso si aggiungono anche Game Space, Global Search, HeyTap Pictorial, Internet Browser e ODialer. Di tutte queste, l'unica che non è ufficialmente disponibile in Italia è proprio ODialer, cioè l'app Telefono e Contatti, in quanto sappiamo bene che in occidente praticamente ogni smartphone Android utilizza l'app telefonica di Google; purtroppo per i più smanettoni, anche provando a installarla utilizzando il file APK non abilita la registrazione delle chiamate.

Qua di seguito vi lasciamo con l'elenco di tutte le app di sistema OPPO, sia quelle disponibili ufficialmente sul Google Play Store che quelle solo su APKMirror per l'installazione manuale del file APK:

Play Store APKMirror Bussola – Scarica Calcolatrice – Scarica Foto – Scarica Game Space Scarica Scarica Gestore File – Scarica Global Search Scarica – HeyFun – Scarica HeyMelody – Scarica HeyTap Cloud – Scarica HeyTap Health Scarica Scarica HeyTap Pictorial Scarica – Internet Browser Scarica – Mail – Scarica Messaggi – Scarica Meteo – Scarica Musica – Scarica Note – Scarica O Relax – Scarica ODialer Scarica Scarica OPPO Share – Scarica Orologio – Scarica Phone Clone Scarica Scarica Phone Manager – Scarica Private Safe – Scarica Registratore – Scarica Shelf – Scarica Soloop – Scarica Temi – Scarica Vision Enhance – Scarica

