Lenovo Legion Play torna a farsi vedere: i prototipi in vendita in Cina

Secondo alcune informazioni emerse online, in Cina sarebbero attualmente in vendita alcuni prototipi di Lenovo Legion Play, una console da gaming portatile alimentata da chipset Snapdragon che sarebbe dovuta arrivare sul mercato nel 2021, ma che non è mai stata rilasciata ufficialmente.

Lenovo Legion Play: la console da gaming con Snapdragon 888 che non è mai stata ultimata

Lenovo Legion Play è una console da gaming portatile dotata di schermo da 7″ Full HD, chipset Snapdragon 888, batteria da 7000 mAh con Android 11 e supporto per HDR10. Questo dispositivo sarebbe dovuto arrivare sul mercato in occasione del Mobile World Congress 2021, ma Lenovo ha deciso di cancellare il progetto poco prima della commercializzazione.

I motivi della cancellazione non sono noti, ma voci di corridoio parlano di prezzi troppo alti per essere considerati competitivi. Attualmente sembra che la console venga venduta in Cina per circa 160€, ma il prezzo con cui sarebbe dovuta arrivare sul mercato sarebbe potuto essere superiore ai 300€ (prezzo a cui viene commercializzata oggi Logitech G Cloud, una soluzione da gaming molto simile ma con hardware meno potente).

Un altro grande concorrente di Lenovo Legion Play sarebbe potuto essere Steam Deck di Valve, di cui si è iniziato a vociferare proprio durante il periodo del possibile arrivo sul mercato della console portatile dell'azienda cinese. Steam Deck è alimentato da una CPU AMD molto più potente della soluzione scelta per Legion Play, motivo per cui Lenovo potrebbe aver deciso di cancellare in via definitiva il progetto.

Negli ultimi mesi, anche Meizu ha deciso di lanciarsi nel mercato delle console da gaming portatili sfidando proprio Steam Deck e Nintendo Switch.

