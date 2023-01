Non solo smartphone: Infinix lancia il suo ultrabook

Negli ultimi mesi, Infinix si è data da fare per dimostrare le sue capacità in ambito smartphone. Abbiamo visto telefoni come Infinix Zero Ultra, il top di gamma che nessuno si aspettava a 120 Hz, 180W e 200 MP, o il concept elettrocromico Zero X; senza contare il fatto che che l'azienda sta ufficialmente preparando il suo sbarco in Italia. In queste ore, poi, la compagnia ha annunciato due ulteriori novità, questa volta a tema notebook: Infinix Zero Book e Zero Book Ultra, con specifiche di alto profilo.

Infinix Zero Book e Zero Book Ultra sono i nuovi laptop della compagnia

Infinix Zero Book è il modello base, dotato di schermo IPS da 15,6″ Full HD in 16:9 con luminosità di 400 nits e copertura 100% sRGB. Il corpo in metallo integra una tastiera retroilluminata, touchpad multi-tocco in vetro anti-riflesso e sensore d'impronte. La configurazione tecnica si basa su Intel Core 12th Gen Alder Lake, con due versioni i5-12500H e i7-12700H dotate di CPU 12/14-core, GPU Iris Xe e memorie da 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB/1 TB di SSD NVMe PCIe4.0.

C'è anche un sistema di raffreddamento Ice Storm 2.0 con heatpipe e ventole, e uno switch Overboost per scegliere fra modalità bilanciata, alte prestazioni o eco. Il software è Windows 11 Home, la connettività comprende Wi-Fi 6E tri-band 2×2, Bluetooth 5.2, 2 porte USB-C, 2 porte USB 3.0, 1 porta HDMI 1.4, lettore SD, ingresso mini-jack, ci sono quattro speaker DTS, 2 microfoni con cancellazione del rumore AI e una selfie camera FHD AI BeautyCam. Infine, ad alimentare il tutto c'è una batteria da 70 Wh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

Per quanto riguarda Infinix Zero Ultra, la sua unica differenza è che si basa sul più performante Intel Core i9-12900H a 14-core e arriva nelle memorie fino a 32 GB di RAM. Per il momento, i due notebook sono stati presentati in India ai seguenti prezzi:

Infinix Zero Book i5 16/512 GB – 49.990 RS ( 560€ ) i7 16/512 GB- 64.990 RS ( 730€ )

Infinix Zero Book Ultra i9 16/512 GB – 79.990 RS ( 900€ ) 32 GB/1 TB – 84.990 RS ( 960€ )



