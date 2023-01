Huawei Mate 50 Pro entra nella top 5 di DxOMark per display e audio

Abbiamo capito cosa ne pensa DxOMark dell'ottima fotocamera di Huawei Mate 50 Pro, ma come si comporta l'ammiraglia Huawei quando si parla di display e comparto audio? Affinché un top di gamma sia reputato tale è necessario che soddisfi determinati parametri qualitativi, specialmente quando si parla della fruizione multimediale. Catturare belle foto e bei video è quasi inutile se poi lo smartphone su cui si guardano non è all'altezza sotto il profilo audio/video.

DxOMark premia display e speaker di Huawei Mate 50 Pro, ma non sono da podio

Con misure di 162,1 x 75,5 x 8,5 mm, Huawei Mate 50 Pro ha dalla sua un generoso schermo curvo OLED 10-bit da 6,74″ 2K (2.616 x 1.212 pixel) con densità di 428 PPI, a 120 Hz e con vetro protettivo Kunlun. È un pannello soddisfacente, secondo DxOMark, con un'eccellente resa dei colori in ogni contesto e privo di sfarfallii grazie alla funzione PWM Dimming a 1.440 Hz. Con una luminosità massima che non va oltre i 950 nits, però, non è uno dei più luminosi quando ci si trova all'aperto sotto forte luce solare. Nonostante il supporto HDR10+, il suo schermo pecca nei dettagli delle zone più scure nei video HDR, e sono presente impercettibili ma svariati cali di frame nella riproduzione dei video. Il risultato è un punteggio di 141 punti che lo pone da solo in quinta posizione nella classifica DxOMark:

149 – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

146 – Google Pixel 7 Pro

145 – iPhone 13 Pro Max

144 – iPhone 13 Pro

141 – Huawei Mate 50 Pro

140 – iPhone 14 Plus, Google Pixel 7, Honor Magic 4 Ultimate

139 – iPhone 14, OPPO Find X5 Pro

138 – OPPO Find X5

136 – iPhone 13, Samsung Galaxy S22 Ultra

135 – Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22+

Va un po' peggio alle casse audio di Huawei Mate 50 Pro, che con 144 punti si posiziona in sesta posizione, fuori dalla top 5 di DxOMark. Lo smartphone è dotato dei classici speaker stereo di tipo ibrido, con la capsula auricolare che funge da seconda cassa (e niente mini-jack). Nei test di DxOMark si è comportato bene in termini di equilibrio tonale, volume, dinamica e spazialità, ma migliorabile in termini di ampiezza vista anche la stazza del telefono. Nella registrazione microfonica, funzioni come riduzione del rumore e zoom audio si rivelano efficaci e gli appunti vengono registrati in stereo, ma non va altrettanto bene per equilibrio tonale, distorsione e artefatti.

161 – Black Shark 5 Pro

155 – ASUS ROG Phone 6

151 – ASUS ROG Phone 5

149 – ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders, Black Shark 4 Pro, Black Shark 4S Pro, Honor Magic 3 Pro+

147 – Xiaomi Mi 10S

144 – Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro

, Xiaomi Mi 10 Pro 141 – iPhone 14, iPhone 14 Plus

142 – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

140 – iPhone 12, iPhone 12 Pro Max

139 – iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Mini

