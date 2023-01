Google Pixel Tablet paparazzato ancora: nuove informazioni su display e CPU

Un noto insider in queste ore ha pubblicato alcune nuove immagini del Google Pixel Tablet, dispositivo ancora avvolto nel mistero dopo una iniziale presentazione all'evento I/O del 2022. Insieme alle foto, sono emerse anche nuove informazioni sul possibile display e processore in dotazione sul tablet.

Google Pixel Tablet potrebbe avere un processore Tensor G2 con display LCD QHD+

Kuba Wojciechowski, noto insider in attività su Twitter, ha pubblicato alcune nuove immagini e informazioni su Google Pixel Tablet ricevuta da una fonte che ha preferito rimane anonima. Secondo le indiscrezioni ottenute da Kuba, il nuovo tablet potrebbe essere equipaggiato con un chipset Tensor G2 (quello attualmente in dotazione su Google Pixel 7) e potrebbe essere dotato di uno schermo LCD con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel).

Google Pixel Tablet, inoltre, potrebbe essere equipaggiato con 8 GB di RAM LPDDR5 fornite da Samsung e 256 GB di storage UFS di Kioxia, con tanto di scanner per le impronte digitali montato sul lato. Per quanto riguarda il dock, invece, potrebbe vedere l'arrivo di ben due versioni: Uno Korlan/K6 con uno speaker integrato e un secondo Yuzu/Y4 con supporto per la ricarica.

La possibile data di uscita sul mercato rimane ancora avvolta nel mistero, nonostante alcuni prototipi siano già arrivati sui marketplace online, lasciando pensare ad un imminente rilascio da parte di Google.

