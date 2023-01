vivo Y22s a prezzo super: meno di 200€ con cuffie wireless incluse, solo su Amazon

I prodotti vivo sono caratterizzati da una qualità top: gli smartphone di fascia media sono realizzati con cura e con un design elegante, quasi premium. Le specifiche sono bilanciate ed il prezzo è conveniente, specialmente con un'offerta dedicata. Vediamo come risparmiare sull'acquisto di vivo Y22s con incluso un gradito regalo: delle cuffie wireless con archetto, perfette per lo sport (e non solo)!

vivo Y22s in offerta: il prezzo scende con Coupon Amazon e cuffie wireless in regalo

Lanciato lo scorso agosto, vivo Y22s è un medio gamma attuale e stiloso, caratterizzato da uno schermo LCD da 6,55″ con risoluzione HD+ ed un notch a goccia per la selfie camera (da 8 MP). Il retro ospita una doppia fotocamera da 50 + 2 MP con un obiettivo macro mentre il cuore del terminale è lo Snapdragon 680, alimentato da 5.000 mAh di batteria (con ricarica da 18W).

Volete risparmiare sull'acquisto di uno smartphone vivo ed un paio di auricolari Bluetooth insieme? Allora siete capitati nel posto giusto: vivo Y22s scende ad un prezzo bomba su Amazon (ovviamente con spedizione Prime) e ci sono anche le cuffie wireless con archetto del brand incluse. Per ottenere entrambi i prodotti a questo prezzo basta seguire alcuni passaggi:

applica il coupon presente nella pagina delle cuffie

applica il coupon nella pagina di vivo Y22s

aggiungi entrambi i prodotti al carrello per ottenere il prezzo scontato e gli auricolari in regalo

