Domotizza la tua casa con SONOFF a partire da soli 12€

Per rendere smart la tua casa non bastano speaker intelligenti ed accessori super tech ma c'è bisogno anche di prodotti più piccoli ma non per questo meno importanti. Stiamo parlando degli smart switch, fondamentali per domotizzare a tutto tondo la casa: il modello SONOFF Mini R2 scende ad un prezzo assurdo con un codice sconto targato Amazon. Imperdibile, specialmente per chi punta alla quantità!

SONOFF Mini R2: smart switch a prezzo super con questo Coupon Amazon

Lo smart switch SONOFF Mini R2 (o Haoting Mini, il nome asiatico) viene proposto quasi a metà prezzo grazie al codice sconto I9VL8X87: questo va utilizzato prima di procedere con il pagamento. Il pack da due switch scende a soli 11,99€ ed è possibile arrivare fino alla confezione da 6 unità, che viene proposta a 24,99€, con un risparmio di oltre 16€ sul prezzo di base.

Di seguito trovate i link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare.

⭐️ HAOTING MINI (SONOFF Mini R2) Smart Switch x2

💵 Passa da 19,99 a 11,99€

🎟 Codice I9VL8X87

⭐️ HAOTING MINI (SONOFF Mini R2) Smart Switch x3

💵 Passa da 24,99 a 14,99€

🎟 Codice I9VL8X87

⭐️ HAOTING MINI (SONOFF Mini R2) Smart Switch x4

💵 Passa da 29,99 a 17,99€

🎟 Codice I9VL8X87

⭐️ HAOTING MINI (SONOFF Mini R2) Smart Switch x5

💵 Passa da 36,65 a 21,99€

🎟 Codice I9VL8X87

⭐️ HAOTING MINI (SONOFF Mini R2) Smart Switch x6

💵 Passa da 41,65 a 24,99€

🎟 Codice I9VL8X87

