Il nuovo giubbotto riscaldato Xiaomi COTTONSMITH subito in sconto: meno di 50€!

Le temperature negli ultimi giorni si stanno avvicinando sempre più allo zero, è arrivato quindi il momento di correre ai ripari sfoggiando un nuovissimo giubbotto smart di Xiaomi in grado di aiutarci a combattere il freddo che si sta attanagliando le nostre città. Grazie ad un codice sconto, il nuovo modello COTTONSMITH Y-Warn oggi può essere vostro ad un prezzo davvero super!

Il giubbotto elettrico riscaldato Xiaomi COTTONSMITH Y-Warn è realizzato il 100% fibra di poliestere impermeabile, il che lo rende adatto da indossare anche nelle fredde giornate di pioggia. La particolarità di questo giubbotto, però, risiede nella possibilità di collegare una power bank USB-C per alimentare le serpentine che riscalderanno l'intero indumento.

Tramite il pulsante posto sulla parte frontale del giubbino e l'app per smartphone, è possibile impostare la temperatura fra 38° e 53°, scegliendo tra quattro modalità diverse. La potenza erogata è di 40 W, vi consigliamo quindi di abbinare una powerbank in grado di supportare tale potenza e con un'autonomia sufficiente.

Per tutte le informazioni su modello e taglie, vi consigliamo di visitare la pagina del prodotto dove troverete una dettagliatissima tabella che vi consiglierà la taglia giusta da acquistare in base ad altezza e peso.

Il giubbotto elettrico riscaldato Xiaomi COTTONSMITH Y-Warn è disponibile su Banggood al prezzo di 46.5€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!