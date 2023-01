Purifica l’aria di casa in modo smart con BlitzHome BH-AP1C: meno di 40€ con coupon

Se siete preoccupati dell'aria che respirate all'interno della vostra abitazione, vi consigliamo di munirvi di un nuovo purificatore per ridurre a zero l'inquinamento ed eliminare alla radici le possibili allergie. Grazie ad un nuovo coupon fornito da Banggood, è possibile acquistare il purificatore BlitzHome BH-AP1C ad un prezzo davvero molto basso!

BlitzHome BH-AP1C vi aiuta a respirare meglio e a tenere lontane le allergie

BlitzHome BH-AP1C è in grado di purificare l'aria per una superficie di 220 metri cubi, vale a dire circa 30 metri quadri. Il purificatore, quindi, è perfetto da utilizzare in piccole stanze per assicurarsi di respirare sempre aria pulita e priva di allergeni.

Il pre-filtro e il filtro HEPA di cui è dotato il purificatore BlitzHome, catturano gli allergeni, i peli di animali, fumo, muffe, odori sgradevoli e particelle di polvere che si trovano spesso nell'aria. Inoltre, il dispositivo è dotato di un indicatore che renderà molto semplice capire quando è arrivato il momento di sostituire i filtri.

Questo purificatore è dotato di uno schermo touch HD con cui è possibile regolare la velocità delle ventole, impostare un timer di 1, 2, 4 oppure 8 ore, oltre ad avere la possibilità di bloccare il dispositivo in modo da renderlo inutilizzabile ai bambini.

Il purificatore d'aria BlitzHome BH-AP1C è disponibile su Banggood al prezzo di 37.2€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

