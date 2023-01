POCO X5 Pro: un’immagine leak svela la data d’uscita

Nelle ultime settimane si è parlato dei nuovi smartphone in arrivo per il brand partner di Xiaomi, tra indiscrezioni e conferme. Stavolta arrivano dettagli sulla data di presentazione: POCO X5 Pro sembrerebbe essere dietro l'angolo, secondo un'immagine teaser che sta facendo il giro del web in queste ore.

POCO X5 Pro: ecco la data di presentazione, grazie ed un poster leak

Il poster che vedete nell'articolo sarebbe stato mostrato durante l'intervallo di un noto film in India (Pathaan): nella pausa avrebbe fatto capolino un teaser che svela la data di presentazione di POCO X5 Pro. L'evento per l'India sarebbe fissato il giorno 6 febbraio 2023: non viene fatta menzione del modello base mentre l'immagine mostra ancora una volta il design (già anticipato da precedenti leak).

Il teaser poster mostra lo smartphone nelle mani del campione di cricket Hardik Pandya: il giocatore è stato confermato come ambasciatore del brand prima da alcune immagini rubate e successivamente da un annuncio ufficiale.

Insomma, il lancio di POCO X5 Pro sarebbe ormai dietro l'angolo e probabilmente lo stesso giorno sarà presentato anche in altri mercati. Teniamo le dita incrociate: non appena ne sapremo di più sull'uscita del mid-range aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

