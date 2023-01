In futuro avremo un cerotto ad ultrasuoni per la scansione del cuore in tempo reale

Gli ultrasuoni possono fornire un'immagine dettagliata del cuore, ma la grandezza dei macchinari rende praticamente impossibile farlo al di fuori di un ospedale oppure in movimento. Tuttavia, in futuro, potremmo avere una tecnologia implementata in un semplice cerotto in grado di scansionare il cuore agli ultrasuoni in tempo reale.

La tecnologia al servizio della salute: dati in tempo reale per combattere le malattie

Alcuni ricercatori hanno sviluppato un nuovo dispositivo wearable, nella forma di un cerotto, in grado di fornire un immagine in tempo reale del cuore attraverso gli ultrasuoni anche mentre si è in movimento. Il cerotto sfrutta, inoltre, il deep learning per calcolare il volume del ventricolo e generare delle statistiche associate alle performance. In questo modo è possibile conoscere la propria gittata cardiaca in ogni istante.

Il dispositivo utilizza trasduttori piezoelettrici per ricreare l'immagine, mentre degli elettrodi a metallo liquido si assicurano che il cerotto aderisca perfettamente alla pelle per non perdere dettagli del cuore. Questa tecnologia, tuttavia, è ancora lontana dalla perfezione, con gli scienziati che stanno continuando a lavorare sul processo di miniaturizzazione, dato che al momento il cerotto necessita ancora di un cavo per essere collegato ad un sistema esterno.

I creatori di questa tecnologia credono che i dispositivi ad ultrasuoni indossabili possano aiutare a curare le malattie cardiache grazie ad un continuo flusso di dati sempre monitorato. Il concept, tuttavia, non si limita ad un solo organo: il cerotto infatti potrebbe essere utilizzato anche per la scansione della spina dorsale, del fegato, dei reni e delle vene.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il