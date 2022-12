ZTE Libero 5G III ufficiale: display OLED, resistenza all’acqua e altro

ZTE e Y! Mobile hanno lanciato insieme Libero 5G III, un medio-gamma di tutto rispetto dal design pulito ed essenziale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ZTE Libero 5G III: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

ZTE Libero 5G III sfoggia un design semplice e pulito, con un modulo fotocamera dello stesso colore della scocca posteriore. Il corpo è piatto, è spesso 9,1 mm, pesa 207 g. ed è certificato IP57, per cui è resistente alla polvere e all'acqua.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6.67″ con risoluzione FullHD+, punch hole per la fotocamera selfie e lettore di impronte digitali. Ad alimentare questo dispositivo ci pensa un chipset MediaTek Dimensity 700, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna.

Passando al comparto fotografico, questo offre una tripla configurazione esterna con sensore principale da 13 MP, accompagnato da una lente macro da 2 MP ed un obiettivo di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 8 MP.

Altre caratteristiche comprendono una batteria da 4.120 mAh con supporto per la ricarica USB PD PPS, WiFi dual-band, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC e USB-C. Infine, ma non meno importante, ZTE Libero 5G III funziona con Android 12.

ZTE Libero 5G III – Disponibilità a prezzo

ZTE Libero 5G III è stato lanciato in Giappone, dove sarà disponibile all'acquisto a partire dal prossimo 15 dicembre. Purtroppo, né ZTE che Y! Mobile hanno comunicato il prezzo di questo smartphone, che tra l'altro sembra essere un'esclusiva per il mercato nipponico. Se dovessero esserci delle novità, vi terremo aggiornati.

