Samsung Galaxy Tab S7, S7+ e S7 FE si aggiornano a One UI 5.0 e Android 13

Non solo smartphone: l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 sta arrivando anche sui tablet, come nel caso di Samsung Galaxy Tab S7, S7+ ed S7 FE. Dopo aver rilasciato l'aggiornamento sulla serie Tab S8, anche i modelli di passata generazione stanno ricevendo lo stesso trattamento software. Nel caso di S7 e S7+, presentati nel 2020 con Android 10 e One UI 2.5, si tratta del terzo major update dopo Android 11 e Android 12L; per S7 FE è invece il secondo, essendo esordito direttamente con l'undicesima versione nel 2021.

Al via l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per la serie Samsung Galaxy Tab S7

Il roll-out dell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 è stato rilasciato a fine novembre su Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, mentre per S7 FE sta venendo mandato in roll-out OTA in queste ore in Europa, quindi non dovrebbe volerci molto per gli utenti italiani. Buone notizie per i possessori dei tablet Samsung, che potranno così mettere le mani sulle varie novità del nuovo firmware: icone, animazioni ed effetti visivi, notifiche, personalizzazione, Routine, Samsung DeX, widget impilabili, multitasking e dispositivi connessi, fotocamera ed editor, tastiera, estrazione del testo, supporto multi-lingua e tanto altro.

