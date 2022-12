TicWatch GTH 2 arriva su AliExpress: chiamate BT e termometro integrato a 80€

Dopo il lancio in patria, finalmente TicWatch GTH 2 arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress e ovviamente non poteva mancare una gustosa offerta dedicata. Lo smartwatch per salute e fitness debutta sullo store ad un prezzo decisamente top!

TicWatch GTH 2 debutta su AliExpress ed è subito in offerta

Il nuovo TicWatch GTH 2 riprendere il design del suo predecessore e ovviamente arriva con la medesima caratteristica principale: si tratta di uno smartwatch in grado di misurare la temperatura corporea dell'utilizzatore, una funzionalità richiesta sempre più dagli utenti.

Lo schermo TFT ora è più ampio e passa ad 1.72″ con risoluzione 400 x 356 pixel; presente all'appello l'impermeabilità IP68, per la massima sicurezza contro polvere ed immersioni. Oltre a fungere da termometro, il dispositivo è in grado di monitorare la frequenza cardiaca H24, i valori SpO2 e la frequenza respiratoria.

Non mancano poi oltre cento modalità sportive, tanta autonomia (fino a 10 giorni) e il supporto alle chiamate Bluetooth grazie alla presenza di microfono e speaker.

Volete mettere le mani sul nuovo indossabile di Mobvoi? TicWatch GTH 2 ha debuttato su AliExpress ed è già in offerta lampo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nessuna occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il