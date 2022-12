Il teleobiettivo di Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere rivoluzionario

Anche se all'orizzonte si intravede la serie Galaxy S23, esistono già rumors piuttosto intriganti che circolano attorno al futuro Samsung Galaxy S24 Ultra. Sembra che il comparto della fotocamera di S23 Ultra non stravolgerà molto rispetto alle precedenti generazioni, specialmente in fatto di teleobiettivo. Sia su S21 Ultra che su S22 Ultra c'è una coppia di teleobiettivi da 10 MP con zoom ottico 3x e 10x e così pare che rimarrà anche a bordo della serie S23.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere una fotocamera ben diversa dagli attuali top di gamma

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed. — Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2022

Ma secondo la parola del noto leaker Ice Universe questo starebbe per cambiare con l'avvento di Samsung Galaxy S24 Ultra, citando una “nuova soluzione” per il teleobiettivo. Manca qualsiasi dettaglio, ma c'è chi ipotizza che un indizio sia nel recente annuncio da parte di LG, che al CES 2023 sarà presentato un innovativo modulo fotografico dotato di zoom continuo. Questa tecnica si rifà alle fotocamere classiche, dove lo zoom in movimento fa sì che un singolo sensore sia in grado di catturare foto a più lunghezze focali. Per esempio, S23 Ultra ha due zoom 3x e 10x e ciò fa sì che per ogni foto scattata nel mezzo, che sia 4x, 5x o così via, avvenga un'interpolazione software.

Non si tratta di una novità del tutto inedita, dato che la troviamo già su alcuni camera phone Sony come Xperia 1 IV, 1 III e 5 III. Ma un suo possibile avvento a bordo del top di gamma Samsung significherebbe una sua adozione su più larga scala rispetto ai meno diffusi flagship Sony. Fotocamera a parte, si prospetta anche un'altra grande novità per la serie Samsung Galaxy S24, cioè nella velocità del reparto connettivo.

