Samsung Galaxy S24 avrà velocità di connessione pazzesche

È ancora presto per parlare di Samsung Galaxy S24: fra qualche mese assisteremo al debutto della prossima serie S23, ma ciò non significa che non ci siano già indiscrezioni nell'aria. Non tanto sulle specifiche in sé, quanto sull'introduzione di nuovi standard tecnologici che cambieranno il modo di utilizzare i propri dispositivi, smartphone e non. Uno di questi sarà il Wi-Fi 7, il prossimo step evolutivo per la connessione wireless, che si tratti di reti domestiche che lavorative.

Wi-Fi 7 nel 2024: Samsung Galaxy S24 sarà uno dei primi ad averlo

Tutti i top di gamma attualmente in circolazione si basano su modem 802.11ax, cioè Wi-Fi 6/6E, le cui velocità massime possono arrivare fino a 9,6 Gbps. Ma quelli di prossima generazione vanteranno i più evoluti modem Wi-Fi 7, le cui performance promettono di essere fino a 2/3 più veloci rispetto agli standard attuali; questo significa la possibilità di arrivare fino a 33 Gbps con i futuri modem Qualcomm, oltre a migliore nell'utilizzo delle frequenze a 2.4, 5 e 6 GHz.

Come anticipato da Digitimes, i primi modelli dotati di tecnologia Wi-Fi 7 arriveranno nel corso del 2024, e si vocifera che quella Samsung Galaxy S24 potrebbe essere una delle prime se non la prima serie di smartphone a portarla sul mercato. Questo probabilmente grazie alla collaborazione con Qualcomm, che sta già lavorando ai primi chip Wi-Fi 7 Networking Pro Series Wi-Fi; ma non dimentichiamoci che anche la rivale MediaTek sta lavorando in tal senso.

