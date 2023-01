Recensione Kobo Clara 2E: leggere (ed ascoltare) i tuoi eBook sarà ancora più un piacere

Realizzato con l'85% di plastica riciclata, impermeabile, leggerissimo e con uno schermo touch antiriflesso e retroilluminato, Kobo Clara 2E è il nuovo eBook reader di casa Rakuten che, almeno sulla carta, promette di rendere molto più piacevoli le letture dei propri libri digitali non solo in casa, ma anche mentre si è in viaggio, in treno o in aereo, e addirittura nella vasca da bagno.

Dopo il successo della generazione precedente, il nuovo Kobo arriva con un upgrade piuttosto sostanzioso, che non solo punta all'ecosostenibilità ma anche all'attenzione per gli occhi dei lettori: grazie alla tecnologia ComfortLight Pro, con riduzione della luce blu, si ridurrà l'affaticamento in fase di lettura ma, qualora si volesse proprio riposare gli occhi, basterà collegare degli auricolari Bluetooth con i quali si potranno anche ascoltare degli audiolibri.

Noi lo abbiamo provato per qualche mese e vogliamo raccontarvi la nostra esperienza.

Recensione Kobo Clara 2E: eBook reder ed audiolibri in un unico dispositivo

Design e materiali

Da un punto di vista focalizzato sul design ed i materiali, Kobo Clara 2E è molto simile al suo predecessore ma è caratterizzato da alcune differenze che vale la pena sottolineare. In primis nei materiali, che sono riciclati all'85%, per poi passare alla trama in rilievo che occupa quasi la totalità della scocca posteriore e migliora sensibilmente il grip, anche quando lo si utilizza con una mano.

Superiormente è stato inserito il tasto d'accensione che, finalmente, a differenza del Kobo Clara HD non corre più il rischio di essere pigiato per errore, mentre in quanto a dimensioni ci sono poche novità: con i suoi 112.05 x 159.02 x 8.66 mm Kobo Clara 2E si inserisce nel segmento degli eBook Reader piccoli, una categoria che personalmente preferisco in quanto a maneggevolezza, leggerezza e comodità di lettura. Date le sue dimensioni infatti, Kobo Clara 2E può ad esempio essere riposto senza troppi problemi anche nelle tasche delle giacche, cosa che con modelli di dimensioni più generose era ormai diventata un'utopia.

Quello che non mi ha fatto proprio impazzire del design è lo schermo. Sia chiaro, non sto parlando di qualità del pannello, ma la scelta di posizionare il display incassato nella scocca genera un piccolo gradino che potrebbe rendere un po' meno comodo sfogliare le pagine del proprio libro, e potrebbe accumulare più polvere del dovuto.

Finalmente il dispositivo si può caricare tramite porta USB-C, ma la vera novità sta nell'impermeabilità: una caratteristica che finalmente arriva anche negli ebook reader da 6”. E già, perché Kobo Clara 2E è certificato IPX8, il che lo rende resistente anche alle immersioni in acqua dolce fino a 2 metri di profondità per 60 minuti: certo, probabilmente al mondo nessuno avrà la geniale idea di leggere i propri libri sott'acqua, ma poter utilizzare il Kobo Clara 2E all'aperto mentre piove (magari alla fermata dell'autobus), oppure nella vasca da bagno è comunque un plus che in molti apprezzeranno.

Schermo

Il display è stato totalmente rinnovato dispetto alla generazione precedente. Nell'Kobo Clara 2E Rakuten ha ben pensato di integrare un pannello E Ink Carta 1200 antiriflesso, con una risoluzione di 1488 x 1072 pixel ed una densità di pixel per pollice di ben 300 ppi: ed è inutile girarci intorno, si tratta del valore più alto del mercato e la differenza in termini di definizione del testo è palese.

Il pannello Carta 1200 poi, fa diversi passi avanti anche in quanto a tempi di risposta (che migliorano di circa il 20%) e di contrasto (che è maggiore del 15%), e si tratta di miglioramenti tangibili nell'utilizzo quotidiano. C'è poi la tecnologia di illuminazione ConfortLight Pro, con la quale si potrà regolare la retroilluminazione in base alla tonalità di colore che più si adatta alle proprie necessità ambientali:

Con la modalità Dark i colori verranno invertiti, lo sfondo sarà nero ed il testo bianco, in modo da migliorare la lettura in ambienti poco luminosi;

con la modalità Luce Naturale invece, la temperatura della retroilluminazione varierà in base all'ora del giorno, diventando sempre più calda con l'arrivo della sera.

Caratteristiche tecniche e audiolibri

Ad animare Kobo Clara 2E ci pensa una CPU Dual Core da 1 GHz, che è affiancata da 512 MB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna che gli permettono di raddoppiare il numero di eBook che è possibile scaricare e che sono più che sufficienti anche per il salvataggio degli audiolibri.

Una grande novità per un ebook reader portatile, che grazie al Bluetooth permetterà all'Kobo Clara 2E di poter ascoltare le versioni audio dei propri libri preferiti, sfruttando qualsiasi cuffia wireless ed in totale comodità.

Esperienza di lettura e compatibilità

Con Kobo Clara 2E si potranno leggere esclusivamente gli ebook Kobo, ma il firmware realizzato da Rakuten integra anche il supporto a Pocket e ai libri protetti da Adobe DRM: in sostanza, grazie al supporto Poket, con questo eboor reader potrete salvare gli articoli web per poi leggerli in seguito, mentre con Adobe DRM vi permetterà di leggere gli eBook presi “in prestito” gratuitamente dalle biblioteche del circuito MLOL.

Ad ogni modo, così come Kindle, anche Kobo mette a disposizione diversi piani di abbonamento con i quali potrete accedere a tutta la libreria di ebook ed audiolibri:

Kobo Plus eBook, che permette di accedere solo al catalogo degli eBook a 9,99 euro al mese:

Kobo Plus Audio, che permette di accedere solo al catalogo degli audiolibri a 9,99 euro al mese:

, che permette di accedere solo al catalogo degli audiolibri a 9,99 euro al mese: Kobo Plus eBook & Audio, che permette di accedere sia al catalogo degli eBook che a quello degli audiolibri a 12,99 euro al mese.

Ad ogni modo, nell'esperienza quotidiana leggere con il Kobo Clara 2E è decisamente appagante. Certo, non è tra i più veloci del mercato, ma ciò non inficia sul piacere di lettura.

L'interfaccia è quella classica, alla quale tutti gli utenti di Kobo sono ormai abituati, e permette di ordinare i propri libri per ritolo, serie, autore e altri parametri oltre che ad impostare la visualizzazione dell'elenco con un layout testuale o con le copertine.

Il display è ben visibile anche in praticamente tutte le condizioni di luce, e le gesture di controllo pensate da Rakuten, continuano ad essere tra le migliori della categoria e sono state arricchite da un nuovo swipe dall'alto verso il basso con il quale si potranno visualizzare gli ultimi tre libri aperti cronologicamente.

Effettuando poi una pizzicata con due dita sullo schermo, si potrà rimpicciolire o ingrandire il testo, e continuano ad essere presenti l'evidenziazione ed il dizionario. Integra poi anche delle funzioni beta, come un browser web (che a mio parere dovrebbe essere usato solo in condizioni di necessità) ed il blocco degli schizzi, utilissimo qualora si utilizzasse il Kobo Clara 2E nella vasca o mentre piove.

L'unica cosa che potrebbe migliorare l'esperienza di lettura sarebbero dei tasti fisici per avanzare pagina, purtroppo assenti su tutti gli ebook reader di queste dimensioni, ma il Kobo Clara 2E è comodo da impugnare, ha un ottimo display e la sua compattezza lo rendono estremamente semplice da trasportare.

Autonomia della batteria

Nessuna novità dal punto di vista della batteria, che continua ad essere da 1.500 mAh e che, data la natura del dispositivo, continua ad essere molto difficile da quantificare in termini di autonomia. Quello che posso dirvi, è che potrete usare il Kobo Clara 2E per diverse settimane prima di doverlo ricaricare, un po' meno se siete assidui ascoltatori di audiolibri, e che il fatto di poterlo ricaricare tramite un cavo USB-C è una comodità che sono felice di vedere in questo modello.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Kobo Clara 2E è di 149,00 euro su Amazon, circa 10 euro in più rispetto al suo diretto concorrente (il Kindle Paperwite) che però non è altrettanto comodo e non è dotato di alcuna certificazione per l'impermeabilità. Kobo Clara 2E è un ebook reader completo e semplicissimo da utilizzare, che viene arricchito da una serie di funzionalità viste per la prima volta in modelli così compatti e dalla possibilità di ascoltare i propri audiolibri senza dover utilizzare lo smartphone.

Certo, non sarà un mostro di velocità e, magari, dato il supporto agli audiolibri sarebbe stato bello vedere integrato un piccolo speaker con il quale poterli ascoltare senza utilizzare cuffie o auricolari, ma l'upgrade rispetto alla generazione precedente è palese.



