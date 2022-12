Huawei lancia il nuovo MateBook 14s con processore Intel i9

Huawei ha lanciato in questi giorni in Cina una nuova versione del laptop MateBook 14s, questa volta alimentato dal potente processore Intel i9 di 12esima generazione. Questo computer portatile si propone come la soluzione perfetta per sessioni di studio e lavoro intensive.

Il nuovo MateBook 14s: Intel i9 con 1 TB di archiviazione e 16 GB di RAM

MateBook 14s di Huawei offre uno schermo touch da 14.2″ con risoluzione 2.5K e rapporto d'aspetto di 3:2. Il refresh rate è di 90 Hz, mentre la luminosità massima arriva ad un picco di 400 nits. Ottima la copertura cromatica che raggiunge il 100% sul color gamut sRGB.

Come accennato in precedenza, questo portatile è alimentato da un processore Intel i9 di 12esima generazione con un TPD di 45W, affiancato da 16 GB di memoria RAM LPDDR4X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione su SSD.

La batteria da 60 Wh garantisce una buona autonomia, mentre in confezione è incluso un caricatore GaN da 90W con ottimi tempi di ricarica. Per quanto riguarda la connettività, il portatile è dotato di porte Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, jack da 3.5 millimetri e USB 3.2 di tipo A, mentre è ovviamente presente anche il supporto per WiFi 6 e Bluetooth.

Huawei MateBook 14s con processore i9 sarà disponibile in Cina dal 29 dicembre al prezzo di circa 1170€ (8699 yuan). Al momento non ci sono informazioni per una eventuale commercializzazione di questa nuova versione nel resto del mondo.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il