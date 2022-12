Tronsmart Bang Mini: audio maxi formato compatto, al minimo storico con coupon!

New entry nella grande famiglia di casse wireless Tronsmart. Infatti, dopo il modello Bang base, il brand ha deciso di lanciare Tronsmart Bang Mini, versione più compatta dell'originale speaker Bluetooth con caratteristiche comunque di grande livello, che debutta da subito in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying e comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto Tronsmart Bang Mini: come risparmiare sullo speaker Bluetooth in offerta

Come si presenta, dunque, Tronsmart Bang Mini? Con una riduzione delle dimensioni, è facile pensare ad una riduzione della potenza, ma ciò non avviene del tutto, anzi. Infatti, abbiamo una potenza di uscita audio da 50W, creata grazie a due woofer, due tweeter medi e tre radiatori passivi, come vuole la tecnologia SoundPulse. Ma non è solo la componente fisica a fare la differenza per questo nuovo dispositivo.

Infatti, troviamo anche il peculiare vezzo estetico con LED RGB circolari ai lati dello speaker, che si può regolare scegliendo il motivo preferito. Inoltre, è presente l'ormai nota tecnologia che permette di ottenere una combinazione stereo utilizzando più dispositivi dello stesso tipo. Passando al resto dei dati tecnici, abbiamo supporto al Bluetooth 5.3, NFC, certificazione IPX6 ed una batteria da 4.000 mAh che porta fino a 15 ore di autonomia e permette al dispositivo di fare da power bank.

Per poter acquistare lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang Mini in offerta, potete rifarvi a quella di Geekbuying con codice sconto dedicato, dotata anche della comoda spedizione dai magazzini dello store situati in Europa. In basso trovate il link all'acquisto: se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

