Il portafogli Xiaomi YouPin è da influencer e vi farà impazzire, per soli 6€

State cercando il portafogli che fa al caso vostro ma proprio non riuscite a trovare nulla di vi ispiri? O magari avete puntato proprio quel modello, ma il prezzo è decisamente sopra il vostro budget? Niente paura perché il portafogli smart clip da Xiaomi YouPin è la soluzione che stavate aspettando e costa solo 6€!

Xiaomi YouPin presenta il portafogli smart clip: look “ispirato” ed un prezzo super

Il nuovo portafogli della piattaforma di crowfundign della compagnia cinese è un modello smart clip con uno spazio per le carte di credito in lega di alluminio e protezione RFID (utilissima oggigiorno).

Come anticipato in apertura, il portafogli arriva da Xiaomi YouPin e presenta un look decisamente ispirato; oltre allo spazio per le carte trovate molteplici tasche per altre schede e – ovviamente – la parte dedicata alle banconote. Le misure sono di 10 x 6.5 x 1.5 cm e non mancano tante colorazioni differenti!

Il portafogli “da influencer” di Xiaomi YouPin costa solo 6€ ed è disponibile in offerta su AliExpress.

