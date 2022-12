Carica fino a 4 dispositivi con Bakeey i20 da 65W: oggi in sconto del 45%!

Avere una stazione di ricarica con una porta sempre disponibile per un nuovo dispositivo non è cosa da poco, e Bakeey lo sa bene. Grazie al nuovo caricatore i20 da 65W con tecnologia GaN, potrete facilmente tenere in carica fino a quattro dispositivi con ricarica rapida: oggi in sconto ad un prezzo davvero super!

Bakeey i20: collega fino a 4 dispositivi con una ricarica rapida da 65W

Bakeey i20 è un caricatore con tecnologia GaN (semiconduttore a nitruro di gallio) che supporta le modalità di ricarica Quick Charge 3.0 tramite porta USB di tipo A e Power Delivery 3.0 attraverso le porte USB-C. Il dispositivo, infatti, è dotato di 4 porte (in gruppi da due): due uscite USB-C e altre due di tipo A.

L'uscita di potenza massima è quantificabile in 65W, che vengono suddivisi in modo equo attraverso tutte le porte disponibili. Poniamo, per esempio, il caso di voler caricare due dispositivi con USB-C: in questa situazione il caricatore proverà ad identificare il dispositivo che necessità di più energia erogando 45W, mentre al secondo rimarranno 20W di potenza.

Per tutte le casistiche, vi lasciamo alla pagina ufficiale del prodotto che grazie a degli schemi molto dettagli spiega in modo chiaro ed esaustivo le suddivisioni di potenza possibili tra USB-C e USB di tipo A. Il caricatore è dotato di protezione per corto circuiti e sovra-voltaggio, oltre ad un meccanismo di sicurezza nel caso in cui si dovesse surriscaldare il dispositivo. Il caricatore è dotato di presa EU, quindi non avrete bisogno di affiancargli alcun riduttore o convertitore.

Bakeey i20 65W è disponibile su BangGood al prezzo di 31,82€ invece di 57,86€, con uno sconto del 45% La spedizione, dalla Cina, prevede l'aggiunta di soli 2,97€.

