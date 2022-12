Il nuovo umidificatore Xiaomi fa respirare meglio

Xiaomi ha lanciato sul mercato il nuovo Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus, un umidificatore in grado di rinfrescare l'aria con grande velocità, senza disturbare il sonno. Questo nuovo modello è più potente del 50% rispetto alla precedente versione, con caratteristiche che permettono di rendere più piacevole la permanenza in casa.

Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus: serbatorio da 5 litri e umidificazione da 900 ml/h

Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus è equipaggiato con sensori che aggiustano in automatico il livello di umidificazione necessario per l'ambiente, con una modalità “sleep” che permette di tenerlo in azione anche di notte senza disturbare il sonno di chi gli è vicino. Questa particolare modalità può umidificare a 300 ml/h ad un livello di rumore pari a 31.24 dB, mentre a piena potenza questo dispositivo arriva fino a 900 ml/h.

Grazie al serbatoio da ben 5 litri, l'umidificatore può restare in funzione a lungo senza essere necessariamente riempito ogni ora. L'umidificatore Xiaomi può essere controllato tramite app Mijia, assistente vocale XiaoAI e display OLED integrato nel dispositivo per regolare al meglio il livello di umidità necessario in tutta la casa oppure in una singola stanza.

Il nuovo Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus è disponibile su YouPin ad un prezzo di circa 142€ (999 yuan), ma per il periodo di lancio può essere portato a casa al prezzo di circa 128€ (899 yuan). Questo nuovo dispositivo è attualmente acquistabile solo in Cina, ma al momento non è chiaro se Xiaomi abbia intenzione di portarlo anche sul mercato internazionale.

Se avete bisogno di un deumidificatore Xiaomi spedito anche dall'Europa, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello Deerma DEM.

