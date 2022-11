Il coprimaterasso smart di Xiaomi Mijia riscalderà le vostre notti

Xiaomi ha lanciato un nuovo progetto in crowdfunding per il brand Mijia, trasformando in smart device anche il coprimaterasso. Grazie al nuovo Smart Temperature Controlled Plumbing Blanket di Xiaomi, sarà possibile avere sempre il letto caldo durante il freddo inverno che ci attende.

Anche il coprimaterasso diventa smart: ecco Xiaomi Mijia Smart Temperature Controlled Plumbing Blanket

Questo coprimaterasso utilizza delle cisterne d'acqua con partizione A/B e riscaldamento indipendente, con le tubature in grado di raggiungere temperature differenti in base alle proprie esigenze. Ideale da abbinare al cuscino smart di Xiaomi, lanciato sul mercato solo qualche mese fa.

La Plumbing Blanket di Xiaomi Mijia utilizza 12 strati diversi di protezione, per evitare di mettere il pericolo chi la utilizza in caso di malfunzionamento durante la notte. Il coprimaterasso è operativo con un suono inferiore a 22 decibel, e può essere regolato ad una temperatura compresa tra i 22 e i 55 gradi.

Tramite l'applicazione Mijia si può regolare la temperatura, impostare un timer o lo spegnimento automatico dopo 15 ore massime di operatività. Tutte le operazioni possono essere eseguite anche da remoto quando siamo fuori casa, per trovare il letto caldo al nostro ritorno.

Xiaomi Mijia Smart Temperature Controlled Plumbing Blanket è disponibile in crowdfunding ad un prezzo di 699 yuan (circa 97€), ma al termine del periodo promozionale il costo finale sarà di 899 yuan (circa 125€).

