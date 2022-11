Smartus: trasforma i tuoi desideri in realtà con le offerte del Black Friday

Anche Smartus ha dato il via agli sconti del Black Friday: per le prossime ore, potrete acquistare numerosi articoli tra auricolari Bluetooth, biciclette elettriche, dispositivi smart per la casa e la cura della persona, robot aspirapolvere e molto, molto altro ad un prezzo ridotto. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'offerta.

Smartus lancia le offerte del Black Friday, sconti su tantissimi prodotti

Su Smartus potete trovare davvero di tutto. Avete bisogno di una nuova bicicletta elettrica? Ne troverete a bizzeffe. Stavate pensando di passare al robot aspirapolvere, così da buttare tutte quelle scope e palette che avete in casa ed avere un po' di tempo in più da dedicare a voi stessi? Smartus propone delle soluzioni molto valide. Oppure vorreste tenervi un po' in movimento, ma non avete mai modo (o voglia) di andare in palestra? Beh, potete sempre scegliere di trasformare un angoletto della vostra casa in una piccola palestra, grazie ai numerosi attrezzi e macchinari sportivi che il negozio offre.

Ma non finisce qui: su Smartus potrete trovare anche piccoli elettrodomestici, dispositivi di sicurezza come telecamere di sorveglianza e sensori, ma anche dispositivi smart per la cura della persona, tra cui spazzolini elettrici, bilance e massaggiatori firmati Xiaomi.

Per non parlare poi di smartwatch, e-scooter, stampanti 3D, articoli per il fai-da-te, auricolari Bluetooth, luci smart e prodotti intelligenti per i nostri amici a quattro zampe.

Come anticipato, per il Black Friday avrete la possibilità di acquistare molti di questi prodotti ad un prezzo super scontato. Non vi resta che dare un'occhiata al sito ufficiale di Smartus per scoprire tutti gli articoli in offerta e iniziare a fare shopping! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

